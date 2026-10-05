Cuando el mundo entero se convierte en tu salón de clases

En la vida estudiantil hay momentos que dejan huella y, seguro, muchos de ellos es tán en una fotografía o vídeo que compartiste en redes sociales o que tienes impresa y pegada por ahí, en tu habitación.

Pero también, hay una etapa que es recomendable no saltársela, y esa es la de realizar un viaje académico, ya sea en es tancia corta o larga, nacional o internacional, hay que hacerla. Bien dicen por allá que “los viajes ilustran”, y muestra de ello son estas experiencias académicas internacionales que te permiten conocer otros países, otras culturas, nuevas amistades y grandes contactos que, de seguro, te serán de gran importancia cuando des ese salto y pases de la vida universitaria a la etapa de profesionista.

Y tal vez esas experiencias no den para guardarse en tu disco duro, ni para publicarlas en todas tus redes sociales, no. Pero lo que viviste, lo que conociste y aprendiste, eso, jamás nadie te lo podrá quitar y mucho menos contar.

Esa experiencia de estar en una ciudad diferente a la tuya y a la vez aprender y hacer lo que estu dias, esa es la que realmente hará la diferencia, y lo sabrás cuando regreses y tengas más conocimientos y más experiencias.

Porque el viajar de manera académica te ayuda a abrir más la mente y comprender que lo que estudias lo puedes desarrollar de distintas maneras a las que en un principio llegaste a pensar. O que, incluso, lo que aprendes se puede hacer de manera transversal y en colaboración con otras disciplinas.

Los viajes académicos internacionales son una manera en la que el mundo se convierte en tu aula y pones en práctica lo que tanto anhelaste, lo que tanto que rías y soñabas cuando comenzaste a estudiar tu licenciatura.

Es cierto, siempre existen muchas preguntas sobre si lo podremos realizar, que si el idio ma, el costo, que las diferencias culturales, pero justamente todo lo anterior es normal, son dudas que todos tienen y que nunca podrás respondértelas hasta que realices ese viaje académico internacional.

Pero lo mejor de estos via jes académicos internacionales, además de conocer otras culturas y aprender otras formas de trabajo, son las relaciones, porque comenzarás a construir contac tos e incluso amistades con las que podrás seguir trabajando a distancia o, por qué no, regresar en algún momento.

Ábrele la puerta al mundo, ese que cada día es más pequeño gracias a la tecnología y las redes sociales. Haz contactos, haz amigos y deja tu huella en cada lugar que visites para que, así como tú te traes esas experiencias, dejes algo de ti, un legado de ti en cada rincón de este bello planeta que siempre será tu aula, tu hogar.

Profesor de tiempo completo y Coordinador de Experiencias Académicas Internacionales de la Facultad de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad Anáhuac Mayab.