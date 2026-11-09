¿Y si el marketing pudiera cambiar algo más que nuestros hábitos de consumo?

La mercadotecnia tiene la capacidad de despertar deseos, influir en nuestras decisiones y orientar nuestros hábitos de consumo. Pero ese mismo poder de persuasión también puede utilizarse para sensibilizar, generar conciencia y poner sobre la mesa realidades que muchas veces preferimos no mirar. Ahí es donde el marketing social adquiere un valor especial.

Durante mucho tiempo, entendimos la mercadotecnia como una disciplina enfocada en promover productos, servicios y marcas. Sin embargo, su evolución nos ha permitido reconocer que las herramientas que utilizamos para conectar con las audiencias también pueden ponerse al servicio de causas sociales. Convencer no necesariamente significa vender; también puede significar motivar a las personas a involucrarse, modificar comportamientos y contribuir al bienestar colectivo.

Esta perspectiva ha llevado a las marcas a reconocer que su valor no se construye únicamente a partir de lo que ofrecen, sino también de la relación que establecen con la sociedad. Sumarse a una causa, respaldar una iniciativa o visibilizar una problemática se ha convertido en una estrategia de posicionamiento. Y aunque detrás de estas acciones también existen objetivos comerciales, no debemos desestimar su potencial. Cuando una causa encuentra aliados con recursos, plataformas y capacidad de convocatoria, su alcance puede multiplicarse.

Es precisamente ahí donde el marketing social cobra relevancia, pues permite que las estrategias comerciales trasciendan la promoción de un producto y se conviertan en vehículos para impulsar iniciativas de valor social. Las personas no solo buscan satisfacer una necesidad de consumo; también encuentran valor en identificarse con los principios y las causas que representan aquello que eligen. No obstante, para que esta conexión sea auténtica, el compromiso debe ir más allá de una campaña y reflejarse en acciones congruentes y sostenidas.

En este escenario, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental. Su poder no radica únicamente en la cantidad de personas que pueden alcanzar, sino también en su capacidad para construir narrativas, instalar temas en la conversación y hacer visibles realidades que necesitan atención. Una historia bien contada puede acercarnos a una problemática desconocida; una campaña puede despertar empatía y un mensaje puede motivar a alguien a involucrarse en una causa.

Tenemos a nuestro alcance herramientas capaces de influir en millones de personas. La pregunta es qué estamos haciendo con ese poder. Porque si la comunicación puede cambiar lo que pensamos, también puede transformar la manera en que actuamos frente a las realidades que nos rodean.

Especialista en Comunicación | Facultad de Comunicación y Entretenimiento Universidad Anáhuac Mayab