Feria Yucatán Xmatkuil 2026: cartelera de conciertos y actividades del 9 al 15 de noviembre

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 continuará con su programación de conciertos, espectáculos y actividades familiares del lunes 9 al domingo 15 de noviembre, con presentaciones musicales gratuitas en el Teatro del Pueblo y eventos de paga en el Centro de Espectáculos Montejo y el Palenque.

Tras su inauguración el pasado viernes 6 de noviembre, el recinto ferial ubicado al sur de Mérida mantiene una oferta de entretenimiento que incluye música, actividades ganaderas, gastronomía y eventos culturales para visitantes de todas las edades.

Las actividades de la Feria Yucatán Xmatkuil se extenderán hasta el domingo 29 de noviembre, por lo que todavía quedan tres semanas de espectáculos y atractivos para quienes planean acudir durante este mes. A continuación, te presentamos la cartelera de conciertos y eventos programados para la segunda semana de la feria.

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Conciertos de paga en el Centro de Espectáculos Montejo

El Centro de Espectáculos Montejo de Xmatkuil recibirá este fin de semana a dos reconocidos exponentes de la música mexicana. A diferencia de otras presentaciones del recinto ferial, estos conciertos serán de paga y requerirán boleto para ingresar.

Viernes 13 de noviembre: Carín León.

Carín León. Sábado 14 de noviembre: Marco Antonio Solís.

Cartelera gratuita del Teatro del Pueblo de Xmatkuil

El Teatro del Pueblo ofrecerá una programación gratuita del 9 al 15 de noviembre, con agrupaciones y solistas de música tropical, cumbia y otros ritmos para bailar. Estas presentaciones forman parte de las actividades abiertas al público durante la Feria Yucatán Xmatkuil.

Lunes 9 de noviembre: Viry Primera.

Viry Primera. Martes 10 de noviembre: Super Lamas.

Super Lamas. Miércoles 11 de noviembre: El Pulpo.

El Pulpo. Jueves 12 de noviembre: Master Kumbia.

Master Kumbia. Viernes 13 de noviembre: Grupo Batachá, Libertad Show, Gamaliel y su Delicia Tropical, Miriam y su Azúcar, además del show de radio y Chapa Show.

Grupo Batachá, Libertad Show, Gamaliel y su Delicia Tropical, Miriam y su Azúcar, además del show de radio y Chapa Show. Sábado 14 de noviembre: Ross Vera La Chokoita, Chonchita y Didier Castilla.

Ross Vera La Chokoita, Chonchita y Didier Castilla. Domingo 15 de noviembre: Ángeles y su Cumbia Sabrosa de Néstor Sonda, Grupo Kfe, La Fórmula Perfecta, Grupo Xanadu, un evento de una televisora, Chino y su Grupo Azabache y Ruperta Pérez Sosa.

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Eventos del Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil

El Palenque de Xmatkuil también comenzará su programación de espectáculos durante esta semana, con dos eventos cuyos accesos ya se encuentran a la venta.

Jueves 12 de noviembre: Guerra de Chistes.

Guerra de Chistes. Sábado 14 de noviembre: Kika Edgar.

Los visitantes que deseen acudir a estos espectáculos deberán considerar que se trata de eventos con acceso de paga, distintos de las presentaciones gratuitas del Teatro del Pueblo.