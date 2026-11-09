Aeropuerto de Cancún programa 449 operaciones aéreas para este lunes 9 de noviembre

El Aeropuerto Internacional de Cancún tiene programadas 449 operaciones aéreas para este lunes 9 de noviembre, de las cuales 224 corresponden a llegadas y 225 a salidas, con conexiones hacia destinos nacionales e internacionales.

De acuerdo con el desglose de operaciones, de los vuelos de llegada, 81 son nacionales y 143 internacionales, mientras que en las salidas se contemplan 81 vuelos nacionales y 144 internacionales.

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Para esta jornada se tiene prevista la participación de 29 aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, American Airlines, Air Canada, Air France, Avianca, British Airways, Copa Airlines, Delta, JetBlue, LATAM Perú, Turkish Airlines, United Airlines, Viva Aerobús, Volaris y WestJet, además de otras compañías internacionales.

En cuanto a los destinos internacionales, se encuentran ciudades como Atlanta, Bogotá, Buenos Aires, Chicago, Dallas, Denver, Estambul, Frankfurt, La Habana, Lima, Londres, Madrid, Miami, Nueva York, París, Punta Cana, Toronto, Vancouver y Washington, entre otras.

A nivel nacional, las conexiones programadas incluyen Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, León, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa.