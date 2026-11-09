Yucatán entrega 163 unidades de salud al IMSS-Bienestar; hospitales de Tizimín, Valladolid y Ticul entre ellos

El sistema de salud pública de Yucatán tendrá un nuevo esquema de administración para 163 instalaciones médicas, luego de que el Gobierno estatal formalizó la entrega de estos inmuebles al IMSS-Bienestar.

La medida abarca hospitales, centros de salud, unidades de especialidades y establecimientos de atención a la salud mental en Mérida y el interior del estado.

La transferencia quedó establecida en un convenio específico de coordinación publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se otorgará gratuitamente al organismo federal la posesión de los bienes para que sean utilizados en la atención médica de personas sin seguridad social.

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Entre los hospitales contemplados se encuentran el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, ubicado en Mérida, los hospitales comunitarios de Ticul y Peto, el Hospital General de Valladolid y el Hospital General San Carlos de Tizimín.

El acuerdo incluye además centros de atención a la salud mental y adicciones en Mérida, Ticul, Valladolid y Tizimín, así como unidades de especialidades médicas en enfermedades crónicas.

Estas instalaciones forman parte de los servicios que serán administrados por el IMSS-Bienestar bajo el esquema de atención gratuita a población sin seguridad social.

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La mayor parte de los inmuebles corresponde a centros de salud de primer nivel, distribuidos en municipios como Acanceh, Chemax, Izamal, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.

También se incluyen unidades médicas en comisarías y localidades como Chelem, Chicxulub Puerto, Sisal, El Cuyo, Piste, Xocén y Yaxunah.

El convenio forma parte del proceso de coordinación entre las autoridades estatales y federales para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, que contempla también la integración de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y otros insumos médicos.