De la cocina a la pantalla grande: doña Petrona llevará los sabores de Campeche al cine

Entre el humo, el aroma de los guisos y el conocimiento heredado de generación en generación, doña María Petrona Alvarado Castañeda ha dedicado más de 42 años a preservar la cocina tradicional campechana. Ahora, los fogones que han sido su escenario durante décadas darán paso a la pantalla grande, al convertirse en una de las tres protagonistas del cortometraje documental El fuego que nos une, que se proyectará en 2028.

Noticia Destacada Golpe al bolsillo en Champotón: sube a 70 pesos el kilo de pollo por gripe aviar y vacía los mercados

Cocinera tradicional certificada, María Petrona compartirá su historia y sus conocimientos junto con doña Lety y Pascuala, en una producción dirigida por la cineasta campechana Sac-nicté Guadalupe Novelo Berzunza. El documental toma como inspiración el k'óoben, nombre de la cocina maya y también de la tradición de encender el fuego sobre tres piedras, una metáfora de unión que representa a las tres mujeres, sus saberes y el legado gastronómico que mantienen vivo. Durante las grabaciones, realizadas en su cocina, la producción llegó a permanecer jornadas completas, incluso hasta el amanecer, mientras preparaba sus tradicionales pibipollos.

La cocinera advierte que guisos como el queso en relleno blanco y el puchero vaquero están en peligro de desaparecer. / Alejandro Balan

Pero su participación en el cine no es el único proyecto con el que busca impedir que los sabores de antaño desaparezcan. Por segunda ocasión fue seleccionada por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), ahora para elaborar el libro K'óoben, una recopilación de platillos, botanas y recetas que cada vez son menos frecuentes en las mesas campechanas. Entre ellas incluirá un homenaje a tres mujeres que le compartieron sus secretos culinarios: doña Conchita Romero, doña Chatita y doña Mari Montejo, de quienes aprendió preparaciones como el timbal de macarrón y el pavo almendrado. El libro, que continúa en proceso de escritura, prevé estar listo en julio.

Con nostalgia, reconoce que platillos como el tamal de plato, el puchero vaquero, el pavo enterrado en escabeche y el queso en relleno blanco han perdido presencia frente a las nuevas preferencias por la comida rápida y otras preparaciones. Este último es, confiesa, uno de los que más le dolería ver desaparecer. Por eso, más que imponer una receta, pide a las familias defender la manera en que aprendieron a cocinar de sus madres y abuelas. Su deseo es que cada hogar conserve sus propios sabores y los transmita a sus hijos y nietos, porque para ella la cocina no solamente alimenta: también cuenta historias, guarda recuerdos y mantiene unida a una comunidad.

JGH