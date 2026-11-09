La Mansión VIP: Esta es la verdadera razón por la que salió Dani Flow

El día de ayer, domingo 8 de noviembre, arrancó la segunda temporada de La Mansión VIP, reality que se transmite por medio de la plataforma de YouTube en el canal del creador de contenido HotSpanish.

Al igual que otros realitys, La Mansión VIP comenzó con la presentación de sus participantes, quienes lo hicieron con la intención de superar todos los retos de la producción, durante el tiempo que va a durar la producción.

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Una de las grandes sorpresas fue la llegada del cantante de música urbana Dani Flow, situación que emocionó mucho a los fans, pues podría revelar más detalles de su estilo de vida y su carrera musical.

¿Por qué salió Dani Flow de La Mansión VIP?

El cantante había estado varios días aislado en un hotel, esto como parte de su contrato para entrar al reality. Sin embargo, después de varias horas en la producción, Dani Flow comentó que no la estaba pasando bien, pero que se sentía avergonzado con su equipo.

También comentó que le estaba costando mucho trabajo aceptar que no tenía la capacidad de seguir dentro de La Mansión VIP, por lo que agradeció al creador de contenido por la oportunidad.

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“Gracias a Roberto, a HotSpanish, por haberme considerado, primero que nada. Por haberme dejado entrar después de mi cagad… de haberme anunciado, que tampoco fue con mala intención, ¿verdad? Pero pues pasó“

Finalmente, el cantante abrió su corazón y reveló que le duele mucho el fracasar, salir del reality sin poder lograr sus objetivos dentro de La Mansión VIP.

“La verdad me siento muy mal de... pues, fracasar, ¿me entiendes? Me caga fracasar. Siempre que fracaso, pues en silencio compongo y así. No venía a ganar, pero venía a romper. La verdad, no me estoy sintiendo cómodo con el encierro, muy, muy avergonzado”

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