Todo es Personal en Yucatán

NOS COMENTAN QUE la nueva secretaria del Bienestar no termina de adaptarse a la disminución salarial que implicó dejar la diputación para incorporarse al gabinete estatal.

Aunque Estefanía Baeza pareciera tener prisa por volver a su curul –espacio donde, por cierto, no mostraba la intensa actividad en redes sociales que ahora presume con videos y publicaciones constantes–, aseguran que detrás de esa inquietud habría una razón más terrenal que política.

Y es que, según se comenta en los pasillos, el sueldo como diputada resultaba bastante más atractivo que el de funcionaria del gobierno

DE MANERA S O R P R E S I VA presentó su renuncia Roberto Ricardo Tamayo Ramírez, titular de la Unidad de Vigilancia y Evauación de la Auditoría Superior del Estado, órgano dependiente del Poder Legislativo, pese a que aún contaba con poco más de cinco meses para concluir su primer periodo y tenía posibilidad de reelegirse.

Ha trascendido que su salida, aparentemente “voluntaria”, ocurrió luego de que días antes fuera llamado a las ofi cinas del director general de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, Jordán Pérez Marfi l, para informarle que, por “sugerencia” de la diputada María Esther Magadán Alonzo, debía presentar su renuncia, ya que el cargo sería ocupado por un perfi l impulsado por ella en su calidad de presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública.

Se espera que en los próximos días sea emitida la convocatoria para cubrir la vacante, la cual – según versiones internas– podría benefi ciar a perfi les vinculados al grupo político del exgobernador Rolando Zapata Bello.

EN LO QUE parece ser un nuevo reacomodo de fuerzas dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, todo apunta a que la indicación de Erika Torres López es dar mayor proyección mediática al magistrado Alan Jesús Hernández Conde, cuyas apariciones públicas se han vuelto constantes durante las últimas semanas.

A ello se suma la designación de una colaboradora de su ponencia, Nicte Ha Chacón Romero, como coordinadora del área de Grupos Vulnerables. Cabe recordar que ella participó como candidata en el pasado proceso de elección judicial.

Los movimientos ya comenzaron a generar interpretaciones dentro de distintos círculos políticos y judiciales, donde observan una posible reorganización interna de posiciones y liderazgos.

ALGO NO ANDA bien en el aparato turístico -cultural del Estado. Porque si en la administración pasada las críticas se concentraban en Michelle Fridman por sus constantes roces con el sector y la disputa de espacios dentro del Fideture, hoy basta ingresar al portal de reservaciones de Cultur para encontrar una larga lista de avisos de “cerrado temporalmente”, “sin fechas disponibles” o “restricciones operativas” en varios de los principales atractivos turísticos de Yucatán.

Ahí están, apagados o funcionando parcialmente, espectáculos que durante años fueron presenta dos como emblemas del llamado Renacimiento Maya: las noches de Kukulkán, en Chichén Itzá, sin fechas disponibles; “Pasos de Luz”, en Dzibilchaltún, fuera del calendario; las grutas de Loltún y Balamcanché cerradas por mantenimiento y problemas estructurales, y el parador de Uaymitún atrapado entre permisos federales y trámites burocráticos.

La pregunta dentro del sector turístico, comentan, resulta incómoda pero inevitable: ¿cómo presumir a Yucatán como potencia turística cuando algunos de sus principales escaparates culturales permanecen cerrados, limitados o suspendidos?

Como se sabe, Cultur es uno de los pilares sobre los que se apoya la Secretaría de Fomento Turístico que dirige Darío Flota Ocampo; sin embargo, en la dependencia encabezada por David Escalante Lombard ya comenzaron a surgir señales de preocupación, sobre todo porque las cifras de ocupación hotelera tras la temporada de equinoccios no estarían cumpliendo las expectativas previstas.

HAY QUIENES TODAVÍA recuerdan una de las frases favoritas de don Carlos Iturralde Rivero: “el mejor jugador de futbol no es quien mete el gol, sino quien da el mejor pase”. Una expresión sencilla, pero que en la política yucateca parece seguir plenamente vigente, aunque ahora se juegue más en mesas de crisis y reclamos ciudadanos que en las canchas.

El lunes pasado, durante la ríspida reunión vecinal por la falta de agua en la colonia Alemán, el director de la Japay, Panchito Torres, decidió sacar el teléfono frente a los colonos y realizar una llamada en vivo a Carlos Viñas Heredia, coordinador general de Funcionamiento Urbano del Ayuntamiento de Mérida.

El objetivo era confirmar si un terreno en el fraccionamiento Nuevo Yucatán ya había sido donado a la Japay para poner en marcha un nuevo circuito de distribución de agua.

La escena dejó a más de uno sorprendido. Porque en cuestión de segundos, cuando el enojo ciudadano parecía concentrarse en las defi ciencias estatales del suministro, la conversación terminó desviándose hacia la Comuna meridana y los trámites pendientes relacionados con el predio.

Viejos panistas comentaban en corto que a Viñas Heredia le aplicaron exactamente la enseñanza del legendario Iturralde Rivero –cuyo estadio de futbol en Mérida lleva su nombre–: otro terminó anotando el gol, pero alguien más dio el pase preciso.

Y es que algunos observadores consideran que el veterano operador, de origen priista, logró salir relativamente bien librado de una jornada complicada, trasladando parte de la presión pública hacia el Ayuntamiento de Mérida en pleno confl icto por el agua.

EN VOZ BAJA, pero cada vez con menos discreción, alcaldes de municipios pequeños han comenzado a expresar su malestar por los recientes recortes en sus participaciones. Lo que más ha llamado la atención en estos corrillos es que la inconformidad no distingue colores partidistas: incluso autoridades municipales emanadas de Morena estarían entre las más críticas.

Según se comenta, el reclamo no es únicamente por el tamaño del ajuste, sino por la forma en que se habría aplicado. Varios ediles coinciden en que la distribución de los recortes carece de una lógica clara o de criterios metodológicos visibles, lo que ha alimentado sospechas y tensiones en distintos puntos del estado.

En corto, algunos de estos alcaldes ya no descartan escalar el tema más allá del ámbito local. Trascendió que existe la intención de viajar a la Ciudad de México para exponer directamente su inconformidad y exigir explicaciones sobre las decisiones tomadas desde la Secretaría de Administración y Finanzas.

Durante la semana, Todo es Personal.