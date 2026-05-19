Aparatoso accidente en Akumal dejó a cinco trabajadores expulsados de una pickup

Un aparatoso accidente registrado sobre la carretera Federal 307, a la altura de Akumal, dejó como saldo a cinco trabajadores proyectados fuera de una camioneta tras ser impactados por un vehículo que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, aunque de manera milagrosa ninguno sufrió lesiones de gravedad.

El percance ocurrió en el tramo comprendido entre los municipios de Playa de Carmen y Tulum, donde un automóvil Chrysler gris, con placas del Estado de México PBR-79-09, chocó por alcance contra una camioneta Nissan Frontier blanca con placas TA-6553-N de Quintana Roo, en la que se trasladaba un grupo de trabajadores.

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De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el automóvil particular habría circulado a velocidad inmoderada cuando terminó impactando el costado izquierdo de la camioneta pickup. Debido a la fuerza del golpe, cinco trabajadores que viajaban en la batea salieron proyectados hacia un costado de la carretera, generando momentos de tensión entre automovilistas y personas que transitaban por la zona.

Testigos señalaron que tras el impacto algunos de los trabajadores quedaron tendidos sobre la maleza y el acotamiento, por lo que conductores que pasaban por el sitio solicitaron de inmediato apoyo al número de emergencias 911 ante el temor de que hubiera personas gravemente lesionadas.

Minutos después arribaron paramédicos de diversas ambulancias privadas para brindar atención prehospitalaria a los involucrados. Luego de la valoración médica, se informó que ninguno de los trabajadores presentaba heridas de gravedad, pese a la magnitud del accidente y a haber salido expulsados de la unidad. La mayoría únicamente sufrió golpes menores y crisis nerviosa derivada del fuerte impacto.

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El accidente provocó tránsito lento en ambos sentidos de la vía federal mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas. Automovilistas redujeron considerablemente la velocidad al pasar por la zona debido a la presencia de cuerpos de emergencia y personas lesionadas a un costado de la carretera.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron al sitio para hacerse cargo del peritaje correspondiente y del deslinde de responsabilidades. Las autoridades también realizaron maniobras para agilizar la circulación vehicular en este tramo considerado uno de los más transitados de la Riviera Maya.