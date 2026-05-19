Detienen a menor de 16 años con 50 bolsitas de presunta droga en Espita

Un menor de 16 años de edad terminó detenido en Espita luego de protagonizar una persecución por varias calles del municipio y ser sorprendido presuntamente con decenas de dosis de droga sintética conocida como “cristal”.

El operativo ocurrió la tarde del lunes, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia y detectaron a un joven circulando en motocicleta con actitud sospechosa. Según el informe policiaco, el adolescente comenzó a mostrarse nervioso al ver la patrulla y aceleró de manera repentina para intentar escapar.

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La movilización se extendió por distintas vialidades hasta que los agentes lograron cerrarle el paso sobre la calle 26 por 7. En ese momento, el conductor abandonó la motocicleta y trató de huir corriendo, pero fue alcanzado metros adelante por los uniformados.

Las autoridades identificaron al detenido con las iniciales L.M.M.H., de 16 años de edad. Durante una revisión preventiva, presuntamente le encontraron una bolsa transparente que contenía alrededor de 51 bolsitas tipo ziploc color azul con una sustancia similar al narcótico conocido como cristal.

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De acuerdo con la versión oficial, el menor lanzó amenazas contra los policías y aseguró que su familia tenía influencias suficientes para evitar consecuencias legales.

Tras el aseguramiento, el adolescente fue trasladado y puesto a disposición de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, en la Agencia 31 de Mérida, donde se determinará su situación jurídica.