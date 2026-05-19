Policía Municipal de Champotón detienen a una persona con orden judicial vigente en Chiapas

Una persona del sexo masculino identificada con las iniciales S.L.P. de 52 años, originario del Estado de Chiapas, fue detenido por la Policía Municipal (PM) durante un filtro de revisión en la ciudad y puerto de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el aseguramiento ocurrió al descender del Puente de Champotón, a la altura de la caseta policial ubicada cerca del balneario popular Boca del Río, igual conocido como el Manglar.

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Ahí, elementos policiacos le marcaron su alto para una inspección de rutina y, al verificar sus datos en el sistema, detectaron que contaba con una orden judicial emitida en el Estado de Chiapas. En el sistema apareció como un mandato judicial.

El sujeto, originario de Tikal, Palenque, Chiapas, fue enviado a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) donde permanecerá mientras las autoridades chiapanecas realizan los procedimientos correspondientes para definir su situación legal.