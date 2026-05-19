Campeche fortalece combate al maltrato animal: crean Vicefiscalía especializada

La Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambientales y Ecosistemas del Estado fue elevada a Vice Fiscalía General, fortaleciendo así la atención e investigación de casos relacionados con maltrato animal y delitos ambientales en Campeche.
La nueva estructura contará con más Ministerios Públicos, Agentes Ministeriales, una plaza para Perito Veterinario y espacios para el resguardo temporal de animales asegurados por casos de violencia y abandono.
El ahora vicefiscal general, Alexandro Brown Gantús, celebró el fortalecimiento de esta área, al señalar que la confianza ciudadana y los resultados obtenidos hicieron necesaria la ampliación de capacidades institucionales.
Detalló que hasta el momento se han concluido más de 350 denuncias mediante mecanismos alternos, además de judicializarse 45 carpetas de investigación ante jueces de control. También reportó siete personas vinculadas a proceso con prisión preventiva justificada y una orden de aprehensión ejecutada por delitos relacionados con maltrato animal y afectaciones ambientales.
Asimismo, indicó que 150 denuncias fueron turnadas a ayuntamientos debido a que correspondían a faltas administrativas relacionadas con reglamentos de control de animales domésticos y tenencia responsable.
Entre los casos relevantes destacó la vinculación a proceso de un presunto doble homicida, cuya identificación derivó de la investigación por la muerte de un perro de raza Pitbull atacado con arma de fuego. Explicó que la bala extraída al animal coincidió en el sistema de balística con el arma presuntamente utilizada en otros hechos delictivos, permitiendo ubicar al portador.
Brown Gantús resaltó además la firma del primer protocolo de actuación con el Sistema DIF Estatal Campeche para detectar posibles vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes en hogares donde exista maltrato animal. Señaló que estudios internacionales advierten que la violencia contra animales suele estar vinculada con violencia intrafamiliar y otras conductas delictivas.
En materia preventiva, informó que, mediante coordinación con el programa de Vectores y el DIF Estatal, se han canalizado más de mil 200 cirugías de esterilización de perros y gatos en diversas comunidades del Estado, buscando reducir la proliferación de animales en situación de calle y expuestos a maltrato.
Finalmente, sostuvo que la nueva Vice Fiscalía permitirá reforzar las labores de prevención del delito, integración de carpetas de investigación y judicialización de casos, con mayores herramientas para atender las denuncias ciudadanas relacionadas con animales, medio ambiente y ecosistemas.