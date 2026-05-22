Se incendia casa abandonada en el Centro de Ciudad del Carmen; bomberos sofocan las llamas

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró la tarde de este viernes en la colonia Centro, luego del reporte de un incendio al interior de un inmueble presuntamente abandonado. El hecho generó preocupación entre los vecinos debido al riesgo inminente de que las llamas alcanzaran las viviendas contiguas.

Noticia Destacada Hallan vapeadores, cosméticos y frituras en operativo mochila de secundaria en Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle 43, entre 22 y 26. Hasta ese punto arribaron elementos de Bomberos Tácticos, bomberos locales y personal de Protección Civil para atender con prontitud la emergencia reportada por los habitantes del sector.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el fuego provenía de una gran cantidad de basura acumulada al interior de la vivienda deshabitada. Debido a la intensidad del humo y la velocidad con la que se extendía, los cuerpos de emergencia iniciaron de inmediato las labores de ataque para sofocar el siniestro.

Bomberos sofocaron el fuego provocado por basura acumulada en el inmueble. / Israel Lozano

Utilizando chorros de agua a presión, los elementos lograron controlar y extinguir las llamas antes de que la situación pasara a mayores, evitando daños materiales a las estructuras aledañas y posibles afectaciones a la salud de los colonos por la inhalación de humo. Durante las maniobras no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente pérdidas menores en el interior del inmueble afectado.

Minutos más tarde, los propietarios de la vivienda acudieron al lugar de los hechos, donde fueron exhortados por las autoridades a mantener una vigilancia constante sobre su predio y a asegurar los accesos para evitar el ingreso de personas ajenas que pudieran provocar este tipo de incidentes o realizar actos vandálicos.

Vecinos del sector señalaron que el inmueble llevaba mucho tiempo aparentemente abandonado, por lo que pidieron a los dueños y a las autoridades mayor atención para prevenir futuras situaciones que pongan en peligro a las familias de la zona.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH