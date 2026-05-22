Noche Blanca 2026 en Mérida: Horarios y sedes de los conciertos de Muziek Grand Band, Banda Canek y Chico Che Chico

Gran ambiente se tendrá este fin de semana con diversos conciertos gratuitos en la ciudad de Mérida por motivo de la Víspera y la Noche Blanca 2026, con actividades musicales y culturales en el Centro Histórico y otros puntos de la ciudad.
Este viernes 22 y sábado 23 de mayo se tendrá la Víspera y la Noche Blanca de Mérida 2026, donde se tendrán diversos eventos artísticos, culturales, así como conciertos gratuitos tanto en el Centro Histórico como en otras colonias y comisarías de la ciudad.
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La cartelera de la edición 20 de la Noche Blanca ofrece actividades incluyentes y dinámicas, con espacios para disciplinas, artistas y comunidades.
El recorrido de actividades abarca desde el Barrio de La Ermita hasta el Paseo de Montejo, así como colonias y comisarías para acercar las festividades a todas las familias.
Entre los conciertos y eventos musicales destacan desde el viernes 22 y el sábado 23 de mayo en distintos puntos de la ciudad.
- Muziek Grand Band - Viernes 22 de mayo a las 20:00 horas en la colonia Alemán
- Alex Swing y su Banda Canek - Viernes 22 de mayo a las 20:00 horas en el Barrio de Santiago
- Chico Che Chico - Sábado 23 de mayo a las 20:30 horas en el Parque de San Juan
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Bacilos en Mérida
La agrupación Bacilos, popular con su exitosa canción "Caraluna", se presentarán a las 23:30 horas en la Plaza Grande de Mérida por motivo de la Noche Blanca 2026.
Los accesos serán sobre la calle 62, donde las actividades previas comenzarán desde las 19:00 horas con espectáculos de danza, comedia y música tradicional.
Será a las 23:30 horas cuando Bacilos suba al escenario para interpretar sus más grandes éxitos, con acceso completamente libre.