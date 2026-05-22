Europa vuelve a mirar a México

Por años, México pareció caminar sobre una cuerda fl oja en medio de la tormenta geopolítica mundial: tensiones comerciales con Estados Unidos, amenazas arancelarias, relocalización industrial, guerras, cadenas de suministro fracturadas y un escenario internacional marcado por la incertidumbre. Por eso, lo anunciado esta semana entre México y la Unión Europea no es un trámite diplomático más. Es una noticia estratégica. Una de las más importantes para el país en mucho tiempo.

La firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Interino entre México y la Unión Europea representa mucho más que papeles protocolarios en Palacio Nacional. Es, en realidad, la confirmación de que México sigue siendo visto como un socio confiable, relevante y con peso político propio en un mundo cada vez más fragmentado.

Las palabras del canciller Roberto Velasco no fueron menores cuando habló del inicio de una nueva etapa en la relación con Europa. Y tiene razón. Porque este acuerdo llega justo cuando el planeta entra en una era de bloques económicos, tensiones comerciales y redefi nición de alianzas estratégicas.

Mientras Washington endurece políticas comerciales, incrementa controles financieros y utiliza aranceles como arma política, México abre simultáneamente otra puerta gigantesca: un mercado de 450 millones de personas.

Y ahí radica la dimensión histórica de este momento.

Marcelo Ebrard lo explicó con claridad: El campo mexicano será uno de los grandes ganadores. El aguacate de Michoacán, las berries y el tequila de Jalisco, el mango ataulfo del Soconusco, y otros productos emblemáticos nacionales podrán entrar prácticamente sin aranceles a Europa. Pero hay algo todavía más importante: el reconocimiento y protección legal de productos con identidad mexicana.

El chile habanero de Yucatán, el café de Chiapas, la vainilla de Papantla o la cajeta de Celaya ya no podrán ser imitados libremente en el mercado europeo. Esto significa proteger no sólo mercancías, sino cultura, territorio, identidad y valor agregado nacional.

Para estados como Yucatán, Quintana Roo y Campeche esta noticia puede abrir oportunidades enormes si existe visión estratégica para aprovecharlas. El habanero yucateco deja de ser únicamente un símbolo regional para convertirse en un producto con blindaje comercial europeo.

Pero el impacto del Acuerdo va mucho más allá del agro.

La industria automotriz y de autopartes, uno de los motores económicos de México, también recibe oxígeno en un contexto internacional particularmente complejo. Europa busca reducir riesgos y diversificar cadenas de suministro. México aparece entonces como una plataforma industrial estable, cercana a Estados Unidos, con tratados comerciales amplios y capacidad manufacturera consolidada.

No es casualidad que la Unión Europea ya sea la segunda fuente de inversión extranjera en México, con más de 13 mil 500 empresas europeas operando en territorio nacional. Lo verdaderamente interesante es el momento político en que esto ocurre.

México logra avanzar simultáneamente en dos frentes: mantener acceso privilegiado al mercado estadounidense pese a las presiones comerciales de Washington y, al mismo tiempo, profundizar relaciones con Europa. Esa doble jugada revela una estrategia de diversifi cación que podría convertirse en uno de los mayores aciertos económicos del sexenio.

El mensaje también tiene un enorme contenido geopolítico.

Cuando la alta representante europea Kaja Kallas afirma que México y la Unión Europea votan igual en Naciones Unidas por los mismos valores y principios, está enviando una señal diplomática poderosa: Europa considera a México un actor político global, no únicamente un socio comercial. Eso tiene implicaciones profundas.

En un mundo donde resurgen nacionalismos extremos, guerras comerciales y disputas por hegemonías tecnológicas, México comienza a posicionarse como un puente entre regiones y como un actor capaz de dialogar con distintas potencias sin romper equilibrios.

Claro que falta mucho camino por recorrer. Los acuerdos aún deberán ser ratifi cados y su impacto dependerá también de la capacidad interna del país para aprovechar las oportunidades.

Porque de nada sirve abrir mercados si México no fortalece infraestructura, seguridad logística, energía, innovación y apoyo real a productores nacionales.

Sin embargo, por primera vez en meses, en medio del ruido global, aparece una noticia económica y diplomática claramente favorable para México.

Y eso no es poca cosa. Porque mientras muchas economías levantan muros, México acaba de abrir una puerta gigantesca hacia el viejo continente.