Miles de familias pagarán menos en el recibo de luz por menor inflación. Te decimos las ciudades donde aplicará

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación general anual en México se ubicó en 4.11 por ciento durante la primera quincena de mayo de 2026, lo que representa una desaceleración respecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el reporte del organismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 145.522 puntos y mostró una disminución de 0.16 por ciento en comparación con la quincena anterior.

El comportamiento inflacionario también estuvo acompañado por reducciones en algunos productos agropecuarios y ajustes en tarifas energéticas autorizadas por el gobierno federal.

Bajan precios de electricidad, huevo y tomate verde

El informe del INEGI detalló que el índice de precios no subyacente cayó 1.14 por ciento, impulsado principalmente por la disminución en energéticos y tarifas eléctricas, así como en algunos alimentos.

Entre los productos que registraron bajas destacaron la electricidad, el tomate verde y el huevo.

Noticia Destacada Apagón eléctrico CFE hoy 21 de mayo: corte masivo de luz dejará a oscuras a estas colonias y municipios

En contraste, algunos artículos mantuvieron incrementos en sus costos, entre ellos el jitomate, los detergentes y el gas doméstico LP.

El organismo también indicó que las tarifas eléctricas disminuyeron 1.64 por ciento derivado de los ajustes aplicados por temporada cálida en distintas regiones del país.

Estas son las ciudades donde bajará el recibo de luz

La reducción en las tarifas eléctricas beneficiará a miles de hogares mexicanos, donde el costo del recibo de luz podría disminuir hasta 17.88 por ciento.

Las 11 ciudades donde se aplicarán estos ajustes son:

Mexicali

Ciudad Juárez

Culiacán

Chihuahua

Hermosillo

Matamoros

Colima

La Paz

Huatabampo

Ciudad Jiménez

Esperanza

Estas reducciones forman parte de los subsidios y ajustes temporales implementados en zonas con altas temperaturas durante la temporada de calor.

En la primera quincena de mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.622 y representó una disminución de 0.16% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.11%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/7nTj3imcyn — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 22, 2026

Próximo reporte del INEGI será en junio

El INEGI adelantó que la próxima publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor está programada para el 24 de junio de 2026.

Analistas económicos mantienen atención sobre el comportamiento de la inflación en medio de las variaciones en precios de energéticos, alimentos y servicios, así como por el impacto de factores internacionales sobre la economía mexicana.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO