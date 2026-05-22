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Inflación en México baja a 4.11% en mayo; electricidad impulsa desaceleración, reporta Inegi

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Miles de familias pagarán menos en el recibo de luz por menor inflación. Te decimos las ciudades donde aplicará

La desaceleración de la inflación en la primer quincena de mayo impactará en la reducción de tarifas eléctricas por temporada cálida en al menos 11 ciudades del país.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

22 de may de 2026

2 min

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Las reducciones forman parte de los subsidios y ajustes temporales implementados en zonas con altas temperaturas durante la temporada de calor.
Las reducciones forman parte de los subsidios y ajustes temporales implementados en zonas con altas temperaturas durante la temporada de calor. / Archivo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación general anual en México se ubicó en 4.11 por ciento durante la primera quincena de mayo de 2026, lo que representa una desaceleración respecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el reporte del organismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 145.522 puntos y mostró una disminución de 0.16 por ciento en comparación con la quincena anterior.

El comportamiento inflacionario también estuvo acompañado por reducciones en algunos productos agropecuarios y ajustes en tarifas energéticas autorizadas por el gobierno federal.

Bajan precios de electricidad, huevo y tomate verde

El informe del INEGI detalló que el índice de precios no subyacente cayó 1.14 por ciento, impulsado principalmente por la disminución en energéticos y tarifas eléctricas, así como en algunos alimentos.

Entre los productos que registraron bajas destacaron la electricidad, el tomate verde y el huevo.

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En contraste, algunos artículos mantuvieron incrementos en sus costos, entre ellos el jitomate, los detergentes y el gas doméstico LP.

El organismo también indicó que las tarifas eléctricas disminuyeron 1.64 por ciento derivado de los ajustes aplicados por temporada cálida en distintas regiones del país.

Estas son las ciudades donde bajará el recibo de luz

La reducción en las tarifas eléctricas beneficiará a miles de hogares mexicanos, donde el costo del recibo de luz podría disminuir hasta 17.88 por ciento.

Las 11 ciudades donde se aplicarán estos ajustes son:

  • Mexicali
  • Ciudad Juárez
  • Culiacán
  • Chihuahua
  • Hermosillo
  • Matamoros
  • Colima
  • La Paz
  • Huatabampo
  • Ciudad Jiménez
  • Esperanza

Estas reducciones forman parte de los subsidios y ajustes temporales implementados en zonas con altas temperaturas durante la temporada de calor.

Próximo reporte del INEGI será en junio

El INEGI adelantó que la próxima publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor está programada para el 24 de junio de 2026.

Analistas económicos mantienen atención sobre el comportamiento de la inflación en medio de las variaciones en precios de energéticos, alimentos y servicios, así como por el impacto de factores internacionales sobre la economía mexicana.

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