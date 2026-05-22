Inflación en México baja a 4.11% en mayo; electricidad impulsa desaceleración, reporta Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual en México se ubicó en 4.11 por ciento durante la primera quincena de mayo de 2026, mostrando una desaceleración respecto al mismo periodo previo.

De acuerdo con el reporte oficial, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una disminución quincenal de 0.16 por ciento, mientras que en la misma quincena de 2025 la inflación anual había alcanzado 4.22 por ciento.

El organismo detalló que el índice alcanzó un nivel de 145.622 puntos, reflejando una moderación en el comportamiento de los precios al consumidor.

Electricidad y energéticos ayudaron a contener precios

Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno de los principales factores que contribuyeron a la desaceleración inflacionaria fue la reducción en tarifas eléctricas derivada de los ajustes aplicados por temporada cálida en 11 ciudades del país.

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El componente no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, registró una caída quincenal de 1.14 por ciento.

Dentro de este rubro, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 1.64 por ciento, mientras que los productos agropecuarios retrocedieron 0.53 por ciento.

Además de la electricidad, otros productos que mostraron bajas fueron el tomate verde y el huevo.

Jitomate, detergentes y gas LP registran aumentos

Pese a la desaceleración general, algunos productos mantuvieron presiones al alza durante la primera mitad de mayo.

El Inegi reportó incrementos en productos como jitomate, detergentes y gas doméstico LP, los cuales tuvieron incidencia directa en el comportamiento de la inflación general.

En contraste, el índice subyacente —considerado un indicador más estable para medir la inflación— aumentó 0.13 por ciento a tasa quincenal.

En ese apartado, las mercancías subieron 0.09 por ciento y los servicios 0.17 por ciento.

En la primera quincena de mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.622 y representó una disminución de 0.16% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.11%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/7nTj3imcyn — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 22, 2026

Inflación mantiene presión sobre consumo familiar

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo también registró una disminución quincenal de 0.20 por ciento, aunque en términos anuales presentó un incremento de 4.27 por ciento.

Los datos se publican en un contexto donde la inflación continúa siendo uno de los principales indicadores económicos observados por mercados, empresas y consumidores en México.

Durante 2025, la inflación nacional cerró en 3.69 por ciento, cifra inferior a los niveles registrados en años previos, luego de varios periodos marcados por fuertes presiones inflacionarias derivadas de factores internacionales y aumentos en energéticos y alimentos.

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