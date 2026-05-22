Alertan por daños ecológicos en Ría Lagartos tras décadas de actividad humana

A 27 años de haber sido decretada como Área Natural Protegida, la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos continúa enfrentando severos impactos ambientales ocasionados por la actividad humana; sin embargo, también mantiene importantes esfuerzos de conservación, investigación científica y restauración ecológica, señaló el biólogo Julián Rojas.

El especialista explicó que, pese al deterioro registrado en distintas zonas, aún existen porciones terrestres y acuáticas representativas de los diversos ecosistemas que conservan gran parte de su biodiversidad original y donde la intervención humana no ha alterado de forma significativa el entorno natural.

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Recordó que fue el 21 de mayo de 1999 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria mediante la cual Ría Lagartos obtuvo oficialmente la categoría de Reserva de la Biosfera. Esta decisión respondió al creciente deterioro ambiental de las áreas silvestres y a la necesidad de crear refugios faunísticos que permitieran la conservación y reproducción de especies bajo un mínimo grado de perturbación humana.

De acuerdo con un análisis realizado por Pronatura Península de Yucatán A. C., en coordinación con investigadores y personal de la reserva, uno de los principales problemas ambientales ha sido la transformación de la vegetación nativa de dunas costeras.

Se indicó que zonas como El Cuyo fueron modificadas por el establecimiento de plantaciones de coco y posteriormente por actividades salineras, las cuales alteraron procesos naturales de sedimentación y el relieve costero. A ello se sumó la presión demográfica en comunidades como Las Coloradas y El Cuyo, la que provocó una mayor deforestación de la duna.

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Otro de los impactos más severos dentro de la Reserva es el desmonte para actividades de ganadería extensiva, precedido por prácticas de roza, tumba y quema.

Según explicó Rojas, en terrenos pedregosos conocidos como tzekel se requiere desmontar hasta dos hectáreas de selva por cada cabeza de ganado, generando un alto costo ecológico y un lento proceso de recuperación de la vegetación.

Finalmente, el biólogo destacó que actualmente se trabaja en acciones enfocadas en la inspección y vigilancia ambiental, restauración ecológica, prevención y combate de incendios forestales, así como en el control del crecimiento urbano dentro de la Reserva.

Además, se busca seguir impulsando a Ría Lagartos como un espacio prioritario para la investigación científica y la conservación de la biodiversidad en la Península de Yucatán.