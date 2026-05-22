Fatal accidente en la entrada de Kanasín deja un motociclista fallecido

Una tragedia vial sacudió la mañana de este viernes la entrada de Kanasín, luego de que un motociclista perdiera la vida tras verse involucrado en un fatal accidente con un autobús.

El percance ocurrió sobre la calle 19 con 40, en el tramo de ingreso de Kanasín hacia Mérida, justo frente al cuartel de la Policía Municipal, donde automovilistas y peatones observaron la movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta habría intentado rebasar al camión cuando perdió el control de la unidad al pasar sobre las bollas divisorias instaladas en la vía. La maniobra provocó que el motociclista terminara bajo el paso de la pesada unidad, sufriendo lesiones mortales.

Testigos solicitaron apoyo inmediato al número de emergencias; sin embargo, al arribar paramédicos de la Dirección de Seguridad Pública de Kanasín, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, quedando su cuerpo tendido sobre el pavimento.

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Tras el accidente, elementos policiacos acordonaron la zona para evitar el paso de vehículos y peatones, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El conductor del autobús permaneció en el sitio y fue retenido por las autoridades para el deslinde de responsabilidades, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el fatal hecho.