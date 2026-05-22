Presidenta Sheinbaum Pardo marca límites a EU: “No hay subordinación ni operaciones conjuntas en México”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que durante su encuentro con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quedó establecido que las operaciones conjuntas en territorio mexicano no están permitidas por la Constitución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la conversación estuvo enfocada en fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad, aunque subrayó que la relación entre ambos países debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo y soberanía nacional.

“Quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es colaboración y coordinación. Que no hay subordinación”, expresó.

Gobierno mexicano propone reuniones más frecuentes

La mandataria mexicana detalló que planteó al funcionario estadounidense la posibilidad de realizar encuentros más frecuentes entre los grupos de trabajo en seguridad para evitar confusiones o “malos entendidos” en torno a las acciones coordinadas.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron que el próximo encuentro bilateral sobre seguridad se llevará a cabo en junio.

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La presidenta sostuvo que mantener una comunicación constante permitirá dar seguimiento a las estrategias conjuntas relacionadas con combate al crimen organizado, tráfico de drogas y seguridad fronteriza.

Markwayne Mullin reconoció acciones de México

La mandataria también señaló que durante el encuentro se presentó un informe sobre las acciones impulsadas por el gobierno mexicano en materia de seguridad.

Según explicó, Markwayne Mullin reconoció el trabajo realizado por las autoridades mexicanas en distintos operativos y estrategias de cooperación bilateral.

El encuentro se desarrolló en Palacio Nacional y forma parte de los mecanismos de entendimiento entre ambos gobiernos en temas de seguridad regional.

#MañaneraDelPueblo. “La colaboración en materia de seguridad es lo mejor para EU y México”, sostuvo @Claudiashein en la reunión con el titular de @DHSgov de visita en el país. Se acordó una próxima reunión en junio . pic.twitter.com/risgyzUlfl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 22, 2026

Caso Rubén Rocha no fue abordado

La presidenta aclaró además que durante la reunión no se habló sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El nombre del exmandatario estatal ha sido mencionado recientemente en reportes relacionados con solicitudes de autoridades estadounidenses contra ciudadanos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el encuentro con autoridades estadounidenses se concentró exclusivamente en temas de cooperación institucional y coordinación en seguridad.

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