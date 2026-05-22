Maestros de Campeche se reúnen en Tenabo para el torneo estatal de básquetbol

En el marco de los XXXIV Encuentros Deportivos y Culturales de la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de básquetbol en su etapa estatal. El emotivo juramento deportivo estuvo a cargo de la atleta Ana Isabel Cohuo Fuentes.

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La cancha de usos múltiples de la colonia San Pedro sirvió como escenario para recibir el colorido desfile de los contingentes representativos de Calakmul, la región de Calkiní y Dzitbalché, Escárcega, Hopelchén, Champotón, Seybaplaya, Carmen, Candelaria, Sabancuy, Campeche y Hecelchakán, entre otros. La declaratoria inaugural fue pronunciada de manera oficial por la presidenta municipal, Mariela Sánchez Espinoza.

En este mismo recinto se disputaron los primeros encuentros de la jornada, donde las escuadras de Escárcega y Carmen protagonizaron el tradicional saque inicial, ejecutado por la alcaldesa. Durante el protocolo, el coordinador de la sección, Fredi Avendaño Coh, destacó el entusiasmo de las delegaciones participantes y estimó que el principal objetivo de este trigésimo cuarto encuentro estatal es estrechar los lazos de amistad entre el magisterio. "Aquí nadie va a perder, todos somos ganadores", puntualizó el directivo.

Los juegos se desarrollarán en diversas sedes de la localidad, entre las que destacan la Unidad Deportiva 20 de Noviembre y la cancha de San Pedro en el barrio de La Esperanza. Para garantizar el éxito del torneo, la administración municipal brindó todas las facilidades logísticas y de asistencia a los participantes, incluyendo el despliegue de ambulancias, suministro de agua, material de competencia, alimentos y refrigerios. Al concluir el certamen, se realizará la entrega oficial de constancias a cada uno de los docentes deportistas.

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JGH