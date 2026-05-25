Remesas bajo la lupa: ¿seguridad financiera o presión contra migrantes?

La firma de un nuevo decreto del presidente Donald Trump que obliga a bancos y entidades financieras en Estados Unidos a reforzar la investigación de transferencias enviadas por migrantes hacia sus países de origen vuelve a colocar a las remesas en el centro de la disputa política y económica entre Washington y América Latina.

Aunque la Casa Blanca justifica la medida con el argumento de combatir el lavado de dinero, el financiamiento criminal y las operaciones vinculadas al narcotráfico, la decisión golpea directamente uno de los pilares económicos de millones de familias mexicanas: el dinero que cada mes envían sus familiares desde Estados Unidos. Y el impacto potencial no es menor.

México recibió en el 2025 más de 63 mil millones de dólares en remesas, una cifra histórica que ya supera los ingresos por turismo y se acerca peligroamente a convertirse en una de las principales fuentes de divisas del país. En estados como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca o Chiapas, las remesas son literalmente el sostén cotidiano de millones de hogares. Por eso, detrás del discurso financiero de Trump hay también una poderosa señal política: El migrante ahora estará bajo sospecha. No es algo menor.

La nueva orden ejecutiva obliga a instituciones bancarias a intensificar la verificación de identidad, origen y destino de transferencias internacionales consideradas “de riesgo”. En la práctica, esto significa más filtros, retrasos, bloqueos temporales y potencial vigilancia sobre migrantes, incluidos trabajado- res sin residencia regular. Diversos analistas advierten que el mensaje implícito es delicado porque trata de convertir el envío de dinero familiar regular en una operación bajo sospecha permanente.

La narrativa no es nueva pero es más agresiva que las anteriores. Desde su primer mandato, Trump ha utilizado el tema mi- gratorio como herramienta política interna. Primero fue el muro, luego las deportaciones masivas, después las amenazas arancelarias a México y ahora la presión financiera indirecta. La diferencia es que esta vez toca directa- mente el bolsillo de millones de familias latinoamericanas. Y eso no trae nada de bueno.

Paradójicamente, mientras Washington endurece controles, la economía mexicana designó dependiente de las remesas en una proporción relevante. En muchas regiones del país, las re- mesas son clave para garantizar la alimentación, servicios privados de salud, renta y hasta pe- queñas inversiones comunitarias. Hay municipios enteros donde buena parte de la economía local gira alrededor del dinero enviado desde Chicago, Los Ángeles, Houston o Nueva York.

La contradicción es brutal. Estados Unidos se beneficia de la mano de obra migrante en sectores esenciales como la construcción, agricultura, servicios, logística, pero al mismo tiempo endurece los mecanismos sobre el dinero que esos trabajadores envían a sus familias. Es decir: se aprovecha el trabajo del migran- te, pero se criminaliza parcialmente el fruto de ese esfuerzo. Expertos financieros también alertan sobre otro efecto secundario peligroso: cuando el sistema formal se vuelve excesivamente restrictivo, crecen los mecanismos alternativos e informales de envío de dinero.

Históricamente, políticas financieras agresivas han provocado exactamente lo contrario de lo que dicen combatir: más opacidad, menos trazabilidad y mayor uso de redes paralelas. Si un migrante teme que una transferencia sea retenida o investigada, puede optar por canales no regulados, lo cual reduce la capacidad real de supervisión financiera. En otras palabras, el exceso de control puede terminar debilitando el control mismo.

Nueva presión bilateral El decreto aparece, además, en un momento particularmente sensible en la relación bilateral. La migración sigue siendo uno de los temas centrales de la campaña presidencial estadounidense y Trump vuelve a utilizar el discurso de mano dura para movilizar a su base política. En noviembre serán las elecciones de medio término y todo gira alrededor de tal acontecimiento.

Pero México enfrenta un dilema complejo: defender a sus migrantes sin escalar innecesariamente la confrontación con Washington. Porque detrás de las remesas no sólo hay números macroeconómicos. Hay familias separadas, madres esperando depósitos semanales, comunidades enteras dependiendo de ese flujo y millones de historias humanas construidas a partir del sacrificio del migrante. Por eso, el debate de fondo no es únicamente financiero.

Es político, económico y profundamente humano. Las remesas se han convertido en una herramienta geopolítica silenciosa. Washington sabe que buena parte de América Latina depende crecientemente de esos recursos y entiende que cualquier regulación puede generar presión económica inmediata sobre gobiernos y sociedades.

La pregunta es hasta dónde llegará esa lógica. Porque, si cada transferencia comienza a tratarse como potencial amenaza financiera, el riesgo no sólo es económico: también puede erosionarse aún más la confianza de las comunidades migrantes hacia las instituciones estadounidenses. Y eso tendría consecuencias mucho más pro- fundas que cualquier estadística bancaria. En un abrir y cerrar de ojos lo veremos.