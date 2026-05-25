Sargazo y violencia alejan a turistas extranjeros de la Riviera Maya

Los mercados del extranjero empiezan a marcar su distancia con los destinos turísticos, a raíz de que la joya de Quintana Roo se esta deteriorando por los altos volúmenes de sargazo y el clima de violencia, los mercados potenciales como Estados Unidos y Canadá han disminuido su presencia en la Riviera Maya comparado a otros años en este período, opinan, tours operadores que por más de 10 años vienen trabajando en turismo.

Para Gregorio Solís, guía de turista, el turismo estadounidense bajo su presencia, y los que llegan son más reservados para comprar paquetes, ya no es como antes que venían a gusto por disfrutar de las playas, y luego en hacer recorridos.

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El buzo Santos Díaz, opinó que ya vienen las vacaciones de verano pero no hay buenas expectativas, porque no hay playas que ofrecer, la gente viene por disfrutar del sol y playa, ahora solo se asomaban para ver el mar de color de café y se desilusionan.

Tengo 20 años de residencia en Playa del Carmen, he visto la evolución de este paraíso y que la mayoría de los tours operadores lo consideraron en su momento como “La Joya de Caribe Mexicano", al ofrecer playas cálidas, y el mar color turquesa que enamorada a los visitantes de alto poder adquisitivo, apenas un par de años atrás, teníamos playas don doble certificación.

Trabajadores del sector turístico afirmaron que el mercado estadounidense ya no muestra el mismo interés / Gustavo Escalante

Sin embargo, hoy el escenario es crítico, la economía va a pique, porque no hay turismo, y esos visitantes de alto poder adquisitivo están volando a otros destinos turísticos que ofrecen playas limpias e higiénicas, relató el buzo Moisés Ramírez.

Por su parte Gregorio Solís, comentó que Playa del Carmen era un destino de lujo por sus arenales, sin embargo, por las descargas de contaminación al mar ahora estamos pagando las facturas muy caras, los altos volúmenes de sargazo están provocando la degradación económica, aunado a la erosión que ha impactado, y esto se debe que muchas construcciones hoteleras no respetaron y cimentaron sobre las dunas costeras.

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El turismo estadounidense ha sostenido la economía de Playa del Carmen por muchos años, porque siempre ha sido agradecido por la calidez de los servicios, sin embargo, desde el 2025 a la fecha empezó a ser notable el descenso de ese mercado a lo largo de la Riviera Maya, con este escenario, hay pocas esperanzas que en las próximas vacaciones sean favorables, opinó Rafael Medrano Antonio, guía de turista.

Estamos pagando el precio del éxito, sin embargo, creo que para recuperar el destino, se requiere de visión, voluntad y coordinación de los tres órdenes de gobierno para emprender acciones con mayores presupuestos de la federación, concluyó, Medrano Antonio.