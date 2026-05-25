Temen tragedia en Champotón por rejilla abierta que queda oculta bajo el agua

Una rejilla expuesta de un drenaje pluvial representa un peligro latente en la calle 8, entre las calles 9 y 11 de la colonia Venustiano Carranza, en Champotón. Tras un recorrido por este sector de la cabecera municipal, se constató que este problema ya lleva varios meses y ha provocado varios accidentes de tránsito.

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Ante la falta de respuesta, los habitantes piden la intervención urgente de las autoridades para que se apliquen medidas correctivas. Por ahora, los mismos vecinos han colocado objetos como señalamientos preventivos, entre ellos una llanta vieja y una planta de plátano.

La ciudadana Wilma Cruz Góngora exigió la intervención de los encargados de servicios públicos y destacó que en la temporada de lluvias la situación se complica severamente debido a que la arteria se cubre de agua por completo, ocultando la trampa mortal.

"Ya lleva meses este caso. Ha sucedido un accidente tras otro. Hace quince días la camioneta de un señor se quedó atorada ahí; llamó a Protección Civil, pero nunca llegaron. La verdad sí preocupa porque hemos presenciado varios percances", denunció la afectada.

Por su parte, Candelaria Poot comentó que una mujer a bordo de su bicicleta cayó recientemente en el desperfecto. "Quedó con la llanta delantera atorada en el registro expuesto. Esto no es de ahorita, ya lleva mucho tiempo en estas condiciones", concluyó.

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JGH