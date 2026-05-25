Camión presuntamente se vuela el alto y arrolla a motociclista en Tulum

Una mujer motociclista resultó lesionada luego de verse involucrada en un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en el cruce de la avenida Satélite con calle Dos Oriente, presuntamente provocado por el conductor de un camión de carga que no habría respetado el señalamiento de alto.

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos en el lugar, el conductor de un vehículo de carga marca Hino 300, color blanco y con placas de circulación del estado de Yucatán, circulaba sobre la calle Centauro con dirección de poniente a oriente. Sin embargo, al llegar al cruce con avenida Satélite habría invadido la vía preferencial, provocando que fuera impactado por una mujer que se desplazaba a bordo de una motocicleta.

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Tras el fuerte choque, la conductora de la unidad de dos ruedas terminó lesionada sobre la carpeta asfáltica, por lo que vecinos y automovilistas solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Minutos después arribaron paramédicos de una ambulancia del Hospital Tulum, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima dentro de la unidad médica para posteriormente trasladarla al nosocomio y descartar lesiones de gravedad.

En la zona quedó severamente dañado el vehículo de carga, principalmente en el área del panorámico, mientras que la motocicleta presentó afectaciones derivadas del impacto. Testigos señalaron que el conductor del camión aparentemente “se voló el alto”, situación que derivó en el accidente sobre uno de los cruces con constante circulación vehicular dentro de la cabecera municipal.

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Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, controlar la circulación y deslindar responsabilidades. Asimismo, el vehículo involucrado fue asegurado y posteriormente sería trasladado a las instalaciones correspondientes o al corralón mientras continúan las investigaciones sobre este hecho de tránsito.

El accidente generó movilización de cuerpos de emergencia y tránsito en la zona, además de tráfico momentáneo sobre avenida Satélite, una vialidad que diariamente registra importante flujo vehicular y motocicletas.

Autoridades reiteraron el llamado a conductores a respetar los señalamientos de tránsito y extremar precauciones en cruces y avenidas de alta circulación, especialmente en una ciudad donde el crecimiento vehicular ha incrementado considerablemente durante los últimos años.