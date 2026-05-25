Adelantar el cierre del ciclo escolar afectará la salud mental de los alumnos, advierten médicos campechanos

El cierre anticipado del Ciclo Escolar 2025-2026 dispararía los índices de depresión y trastornos mentales entre la población infantil y adolescente del estado.

Ante la propuesta de la Secretaría de Educación (Seduc) de adelantar la conclusión de clases al próximo 26 de junio, el Colegio de Psicólogos de Campeche A.C. advierte sobre las posibles afectaciones emocionales, conductuales y cognitivas que pueden presentarse cuando niñas, niños y adolescentes permanecen largos periodos en casa sin realizar actividades.

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El presidente del organismo, Luis Miguel López Cuevas, explicó que pasar más tiempo en el hogar, con menor interacción social, más horas de ocio y un mayor uso de dispositivos electrónicos puede derivar en diversas alteraciones emocionales. Entre las principales se encuentran el incremento del estrés y la ansiedad, irritabilidad, enojo, cambios repentinos de conducta, alteraciones en los hábitos de sueño y alimentación, así como una sensación constante de aburrimiento y desmotivación.

Advirtió que la falta de convivencia con compañeros y amigos también puede favorecer el aislamiento social, la apatía, la tristeza e incluso la aparición de síntomas depresivos, especialmente en menores que carecen de actividades recreativas o espacios de convivencia durante el periodo vacacional. A ello se suma el riesgo del uso excesivo de pantallas, teléfonos celulares, videojuegos y otros dispositivos electrónicos, situación que puede afectar la atención, la concentración y el desarrollo de habilidades sociales.

López Cuevas señaló que el impacto varía según la edad de los menores, la dinámica familiar y las actividades que realicen durante las vacaciones. Por ello, recomendó a madres y padres de familia establecer rutinas relativamente estables, mantener horarios regulares para dormir, fijar límites al uso de dispositivos electrónicos y promover actividades que favorezcan el desarrollo físico, intelectual y emocional.

Asimismo, consideró importante que las familias busquen alternativas como cursos de verano, talleres culturales, actividades deportivas o recreativas que permitan a los menores mantenerse activos y convivir con personas de su misma edad. Recordó que, aunque los estudiantes salgan de clases, la mayoría de los padres continúa trabajando, por lo que resulta necesario planificar opciones que contribuyan a su bienestar integral.

Finalmente, exhortó a las familias a aprovechar el periodo vacacional para fortalecer la convivencia, escuchar a los hijos y fomentar actividades que estimulen el aprendizaje, la creatividad y las relaciones sociales saludables, con el fin de evitar que el exceso de tiempo libre y el aislamiento generen afectaciones en su salud mental y emocional.