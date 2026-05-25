Todo es Personal en Yucatán

LITERALMENTE SE ARMÓ un escándalo durante la celebración del Día del Maestro en Izamal orga nizada por el Ayuntamiento.

Resulta que, según versiones de asistentes al evento, el extesorero municipal Alejandro Córdova, identificado con la administración del priista Warnel May, habría sido enviado para “espiar” cómo se desarrollaba el festejo y reportar cualquier detalle al exalcalde para, presuntamente, buscar la manera de reventar políticamente el acto.

Lo curioso es que, dicen, intentó pasar desapercibido entre los asistentes, prácticamente disfrazado para no ser reconocido. Sin embargo, líderes de colonias afi nes a Morena lo identifi caron casi de inmediato y no tardaron en confrontarlo.

La tensión subió rápidamente y terminó siendo expulsado del evento de manera abrupta por los propios líderes morenistas, ante la sorpresa de varios asistentes que no entendían qué estaba ocurriendo.

Al verse descubierto, Alejandro Córdova intentó justifi car su presencia asegurando que formaba parte del personal de apoyo del servicio de comida. Pero, según comentan quienes estuvieron ahí, poco después se comprobó que esa versión era falsa.

YA COMENZÓ A mover piezas rumbo a una posible candidatura, increíblemente, el director del INDERM, Roger Aguilar. Según comentan en los círculos políticos, el funcionario no oculta su deseo de aparecer próximamente en las boletas, aunque sus propias acciones parecen jugarle en contra.

Y es que mientras en Morena se insiste públicamente en los principios de austeridad y cercanía con la gente, Aguilar ha optado por mostrar, sin el menor recato, una vida de auténtico rey en redes sociales. En las últimas semanas ha presumido diversas propiedades, enormes albercas, vistas paradisíacas, paseos en lancha y días enteros disfrutando de la playa como si viviera en vacaciones permanentes de lujo.

Lo más llamativo es que todo esto lo publica de manera completamente abierta, dejando a más de uno dentro del propio movimiento preguntándose cómo pretende construir una candidatura bajo las siglas de Morena cuando la imagen que proyecta parece chocar frontalmente con el discurso de austeridad republicana que tanto presume el partido guinda.

UNA VOZ BASTANTE interesante ha cobrado relevancia en las mesas de diálogo y negociación rumbo a la publicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida e, irónicamente, no se trata de alguno de los directivos inmediatos, sino de la jefa de Ofi cina de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, la arquitecta Gabriela Carrera Pérez.

Personal del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento y de diversos organismos y colectivas se ha dado cita en las últimas semanas para analizar las propuestas emanadas de las direcciones de Gobernación y Desarrollo Urbano de la comuna meridana; sin embargo, ha resaltado la voz crítica de Carrera Pérez, quien en el pasado fungió como secretaria técnica de esta última dependencia municipal.

Algunas personas se sorprenden por el nivel de información que maneja, por lo que estiman que ésta le sería facilitada por su hermano menor, el regidor morenista José Diego Carrera Pérez.

Quienes han presenciado dichas reuniones aseguran que sus intervenciones hacen sudar a más de un funcionario presente.

MUY MOLESTOS SE encuentran varios funcionarios y regidores del Ayuntamiento con la encargada de la ofi cina de la Presidencia de Mérida, Ana Cristina Erales, a quien señalan directamente por no cuidar adecuadamente a la Alcaldesa durante eventos públicos.

El enojo creció especialmente tras el incidente ocurrido en el caso del famoso perro Zeus, cuando el conocido “Don Kiko” increpó de manera grosera y a gritos a la Presidenta Municipal frente a decenas de personas y cientos de cámaras que captaron el incómodo momento.

Lo que más indignó dentro del Ayuntamiento, comentan, fue que la Alcaldesa prácticamente tuvo que enfrentar sola la situación y salir personalmente a resolver el confl icto, sin que el área encargada operara con rapidez para contener el escenario.

“Para eso existe precisamente esa ofi cina”, dicen varios inconformes, quienes consideran que la función principal de esa área es blindar políticamente y cuidar la imagen de la Presidenta Municipal en eventos públicos, algo que, aseguran, no ocurrió en esta ocasión.

En el inicio de semana laboral, Todo es Personal.