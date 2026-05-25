Capturan a “Kike” en Cancún; lo relacionan con homicidios, ataques armados e intento de ejecución

La captura de un presunto integrante de un grupo criminal en Cancún permitió a las autoridades relacionarlo con al menos nueve hechos violentos registrados en los últimos meses en Benito Juárez y Puerto Morelos, entre ellos homicidios múltiples, ataques armados y una tentativa de ejecución vinculados presuntamente con actividades de narcomenudeo.

Durante la conferencia de seguridad, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, informó que José Enrique “N”, alias “Kike”, de 19 años y originario de San Luis Potosí, fue detenido en la supermanzana 233 de Cancún en posesión de hierba seca y un arma de fuego tipo escuadra calibre .9 milímetros.

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De acuerdo con la información presentada, el arma asegurada fue sometida a pruebas de balística en el sistema IBIS, cuyos resultados arrojaron coincidencias con nueve eventos delictivos ocurridos principalmente en Cancún y uno más en Puerto Morelos.

Las investigaciones señalaron que cinco de esos casos corresponden a homicidios donde siete personas perdieron la vida. Uno de los hechos relacionados es el asesinato de José Martín, alias “La Tusa”, de 35 años, quien fue atacado con seis disparos en la Supermanzana 100.

Otro de los casos vinculados al arma es la ejecución de Kevin, ocurrida al interior de un bar de la supermanzana 221, donde la víctima recibió ocho impactos de bala en tórax y hombro. Por este ataque ya había sido vinculado a proceso Efren Ariel “N”, alias “El Burro”, señalado como cómplice.

También fueron relacionados los homicidios de Reyner Miguel y Karen Cristina, registrados el pasado 26 de enero en la supermanzana 103, así como el doble ataque ocurrido el 18 de enero en las inmediaciones del tianguis de la supermanzana 100, donde Juan Francisco recibió cinco impactos de bala y Luis tres heridas en el abdomen.

El quinto homicidio relacionado con esta arma fue el de Ángel Antonio, quien fue atacado a disparos en el pecho mientras se encontraba en un local de comida de la supermanzana 93.

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Además de los homicidios, la Fiscalía señaló que el arma también habría sido utilizada en una tentativa de homicidio contra Rey Ángel, quien sobrevivió tras recibir un disparo en la pierna en hechos ocurridos en la supermanzana 245.

Las autoridades indicaron que de los nueve eventos asociados con el detenido, ocho ocurrieron en Cancún y uno en Puerto Morelos. Según las líneas de investigación expuestas por la Fiscalía, todos los ataques tendrían relación con disputas derivadas del narcomenudeo.

Asimismo, se indicó que este sujeto será puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación legal en las próximas horas.