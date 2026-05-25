Ébola en RDC supera 900 casos sospechosos y confirmados; OMS eleva riesgo a “muy alto”

La Organización Mundial de la Salud informó que los casos sospechosos y confirmados de ébola en la República Democrática del Congo ya superan los 900, en medio de un brote que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por su avance en la provincia de Ituri.

De acuerdo con la OMS, dentro de ese total hay 101 casos confirmados por laboratorio, mientras que el Gobierno congoleño ha reportado 204 muertes probables desde que la epidemia fue declarada el pasado 15 de mayo.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la situación es especialmente compleja debido a las condiciones humanitarias y de seguridad en Ituri, región que se ha convertido en el epicentro del brote.

OMS eleva a “muy alto” el riesgo por ébola en RDC

La OMS decidió elevar de “alto” a “muy alto” el nivel de riesgo dentro de la República Democrática del Congo, debido al aumento de casos y a las dificultades para contener la transmisión.

A escala regional, el riesgo se mantiene en nivel “alto” para África subsahariana, mientras que a nivel global continúa considerado como “bajo”. Esta clasificación refleja que el mayor peligro se concentra actualmente en zonas específicas del territorio congoleño y en países vecinos con mayor movilidad fronteriza.

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Violencia complica atención médica y rastreo de contactos

Tedros señaló que la violencia en Ituri está obligando a muchas personas a desplazarse, incluidos trabajadores sanitarios y personal humanitario. Esta situación dificulta el rastreo de contactos, una de las herramientas principales para cortar cadenas de transmisión del ébola.

El problema es mayor porque una de cada cuatro personas en la provincia necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco se encuentra desplazada internamente. En ese contexto, detectar infecciones de manera temprana y brindar atención oportuna se vuelve más complicado.

As surveillance efforts have been scaled up in the #DRC #Ebola response, more than 900 suspected cases have been identified so far, including 101 confirmed cases.



In Ituri province, the epicentre of the outbreak, nearly 5 million people live amid ongoing conflict. Today, 1 in 4… pic.twitter.com/hgIydPGZxD — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 24, 2026

Brote de ébola mantiene presión sobre sistema sanitario

El ébola es una enfermedad grave que requiere aislamiento, identificación rápida de contactos y atención médica especializada para reducir el riesgo de propagación.

La OMS advirtió que el avance del brote en RDC demanda mayor coordinación entre autoridades, personal sanitario y organismos internacionales. La prioridad será ampliar la vigilancia, proteger a los equipos de salud y garantizar que las comunidades afectadas reciban información y apoyo para contener nuevos contagios.

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