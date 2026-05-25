“Eso no alcanza ni para el pasaje”: Empleados de una maquiladora de Tizimín mantienen protesta tras recibir al menos 8 pesos de utilidades

La inconformidad y el enojo se apoderaron ayer de cientos de trabajadores de las maquiladoras de Vertical Knits en Tizimín, luego de que recibieran cantidades mínimas por concepto de reparto de utilidades, con pagos que oscilaron entre 200, 40 y hasta apenas ocho pesos, situación que detonó un paro laboral simultáneo en ambas plantas de producción.

La protesta comenzó durante la tarde en la planta de serigrafía ubicada sobre la calle 50, salida a Río Lagartos, donde los obreros, visiblemente molestos, decidieron detener abruptamente las líneas de producción tras conocer los montos depositados por la empresa.

Los trabajadores calificaron el pago como un “insulto” después de extensas jornadas laborales y de las constantes exigencias para cumplir metas de producción a lo largo del año. La noticia rápidamente corrió entre los empleados, generando tensión e indignación dentro de las instalaciones.

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Minutos después, el descontento se trasladó a la segunda maquiladora de la empresa, ubicada sobre la calle 51, salida a Mérida, donde decenas de empleados también abandonaron sus áreas de trabajo y se sumaron a la protesta colectiva.

Entre gritos de inconformidad, los obreros exigían un reparto justo y digno, señalando que durante meses soportaron presión constante para alcanzar objetivos de maquila, producción acelerada y extensas jornadas, para finalmente recibir cantidades que consideran humillantes.

“Todo el año trabajando duro para que nos den 40 pesos… eso no alcanza ni para el pasaje”, expresaban algunos empleados mientras permanecían en el patio de la empresa junto a sus compañeros.

La situación obligó a detener parcialmente las operaciones internas de ambas plantas, mientras grupos de trabajadores permanecían reunidos exigiendo explicaciones y una revisión del cálculo de utilidades.

De acuerdo con testimonios, personal del área de Recursos Humanos intentó controlar la tensión llamando a los trabajadores de cinco en cinco para solicitarles firmar documentos de conformidad relacionados con el pago recibido, acción que generó todavía más molestia entre algunos inconformes.

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Hasta el cierre de esta edición no se había emitido un posicionamiento oficial por parte de la empresa sobre las protestas ni sobre los criterios utilizados para determinar los montos entregados a los trabajadores.

El paro generó expectativa y comentarios entre familiares y habitantes de Tizimín, debido a que Vertical Knits es una de las fuentes de empleo más importantes de la región Oriente del estado, por lo que la protesta podría escalar en caso de no llegar a acuerdos con los trabajadores.

La inconformidad por el reparto de utilidades ha comenzado a viralizarse en redes sociales, donde usuarios y empleados han compartido fotografías, mensajes y denuncias sobre los bajos montos recibidos, avivando el debate sobre las condiciones laborales y salariales en la industria maquiladora de Yucatán.