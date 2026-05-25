Sergio Estrada Cajigal deja penal en Quintana Roo; seguirá proceso en arresto domiciliario

El exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, dejó el penal en el que permaneció recluido en Quintana Roo y continuará su proceso penal bajo arresto domiciliario en Cancún, con vigilancia electrónica y brazalete de geolocalización.

La medida fue determinada por la autoridad judicial como parte del proceso que enfrenta por presuntas agresiones físicas contra una mujer, quien era su pareja. Los hechos investigados habrían ocurrido el 27 de noviembre de 2021 en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, el caso inició tras una presunta agresión en un restaurante. Según el expediente, la víctima salió del establecimiento y posteriormente habría sido seguida por el exmandatario.

Las investigaciones también señalan que más tarde habrían ocurrido nuevos hechos de violencia en el hotel donde ambos se hospedaban, los cuales derivaron en lesiones graves para la mujer.

¿Por qué fue procesado Sergio Estrada Cajigal?

El 14 de mayo de 2026, una jueza penal vinculó a proceso a Sergio Estrada Cajigal por los hechos denunciados. En un primer momento, se le impuso resguardo domiciliario por seis meses, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

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Sin embargo, el 24 de mayo de 2026 la medida cautelar fue modificada a prisión preventiva justificada, luego de que la autoridad judicial consideró que habría incumplido condiciones previamente establecidas, derivado de manifestaciones públicas relacionadas con la víctima.

Exgobernador seguirá proceso con brazalete electrónico

Con la nueva resolución, Estrada Cajigal continuará el proceso desde un domicilio en Cancún. Entre las medidas cautelares se incluye el uso obligatorio de un brazalete de geolocalización y vigilancia permanente para verificar que cumpla con las restricciones judiciales.

El exmandatario fue detenido previamente por autoridades ministeriales de Morelos y Quintana Roo, tras una orden de aprehensión cumplimentada en su domicilio. Posteriormente fue trasladado ante la autoridad judicial correspondiente en Benito Juárez.

🔴 ESTRADA CAJIGAL OBTIENE ARRESTO DOMICILIARIO



El exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, salió del penal de #QuintanaRoo luego de que un juez modificara las medidas cautelares que enfrenta por un proceso relacionado con violencia familiar.

A partir de ahora,… pic.twitter.com/gI9oTcBoKw — Círculo de Poder (@circulo_depoder) May 25, 2026

Sergio Estrada Cajigal niega acusaciones en su contra

El exgobernador ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que el proceso tiene un trasfondo político-electoral. Tras salir del penal, difundió un mensaje de voz en el que afirmó que el proceso continúa, pero confió en que los recursos legales pendientes le permitan resolver su situación.

La causa penal sigue abierta y permanecerá bajo seguimiento de las autoridades ministeriales y judiciales de Quintana Roo.

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