Presidente Lula inicia radioterapia preventiva tras cirugía por lesión en la piel; seguirá actividades sin restricciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes 25 de mayo de 2026 un tratamiento preventivo de radioterapia, luego de haber sido sometido el mes pasado a una cirugía para retirar una lesión cutánea en el cuero cabelludo.

El procedimiento fue informado por el Hospital Sirio-Libanés, en Sao Paulo, donde se realizó la intervención médica.

De acuerdo con el comunicado del centro hospitalario, tras la extracción de una lesión basocelular el pasado 24 de abril, el equipo médico determinó aplicar un tratamiento complementario con radioterapia superficial de carácter preventivo.

El hospital precisó que el mandatario brasileño podrá mantener sus actividades diarias sin restricciones, aunque continuará bajo seguimiento médico durante el proceso.

¿Qué lesión le retiraron a Lula?

La lesión retirada a Lula fue identificada como un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel frecuente que suele relacionarse con la exposición al sol.

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La dermatóloga Cristina Abdalla, responsable de la intervención, explicó que se trata de una lesión común. En el caso del presidente brasileño, era visible en el cuero cabelludo, por lo que fue retirada mediante cirugía y posteriormente se recomendó radioterapia preventiva para reducir riesgos.

Aunque el diagnóstico generó atención pública por la edad del mandatario, el parte médico señaló que Lula podrá continuar con su agenda cotidiana.

Lula mantiene agenda política rumbo a elecciones

El estado de salud del presidente brasileño ha sido observado con especial atención debido a que, a sus 80 años, busca mantenerse activo políticamente y aspira a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre.

En las últimas semanas, Lula ha difundido diversas publicaciones en redes sociales en las que aparece realizando ejercicio, como una forma de mostrar fortaleza física y despejar dudas sobre su condición.

También ha sido visto usando sombrero en actos públicos para protegerse durante su recuperación, una medida similar a la que adoptó a finales de 2024, después de ser sometido a una cirugía de urgencia en la cabeza tras un accidente doméstico.

El presidente brasileño, @LulaOficial, se sometió a una primera sesión de radioterapia preventiva en una institución médica, lo que dio inicio a un tratamiento de 15 sesiones a lo largo de tres semanas, informó el Hospital Sirio-Libanés de #Brasilia, la capital brasileña… pic.twitter.com/kosWtITwYn — China Xinhua Español (@XHespanol) May 25, 2026

Tratamiento preventivo no limitará sus funciones

De acuerdo con el Hospital Sirio-Libanés, la radioterapia superficial será complementaria y preventiva, por lo que no implicará una suspensión de sus actividades como jefe de Estado.

El equipo médico mantendrá seguimiento sobre la evolución del mandatario, mientras Lula continúa con su agenda pública en un momento clave para la política brasileña. Su salud seguirá bajo atención, pero el reporte difundido por el hospital indica que podrá desempeñar sus funciones sin restricciones.

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