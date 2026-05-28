Última medición antes de elecciones

A partir del pasado lunes 25 y hasta el próximo domingo, cuando se realizarán las elecciones presidenciales de primera vuelta en Colombia, ha quedado prohibida la publicación de encuestas sobre intención de voto. Así que disponemos de las aportadas por la última, del 21 de mayo pasado, de la firma encuestadora Guarumo publicada al día siguiente, como guía de lo que puede suceder.

De acuerdo con esos datos, el candidato de izquierda, Iván Cepeda, se mantiene en sus rangos más o menos estables desde las mediciones de marzo, con ligeras variaciones, en el primer lugar con 37.1%. Le sigue el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella (ADLE), con 27.5%, quien pasó de 18.2% en marzo a 27.5% en la última medición.

La tercera opcionada, también de derecha, pero menos estridente que ADLE, quien ha dicho que el expresidente Álvaro Uribe es su papá para significar su adhesión total a él, pasó del 6.9% en marzo al 21.7% en mayo, pero en tendencia descendente en el último mes.

El resto de los candidatos quedaron rezagados hasta hacer prácticamente imposible su remontada. En esa condición quedaron la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, ubicada en el centro político, con 1.5%; el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, también de centro, con 3.2%, y Roy Barreras, exministro, exembajador y exsenador, de esa misma línea política, casi inexistente.

A Sergio Fajardo parece que le cobraron la soberbia de no haber querido someterse a consulta con otros candidatos de centro, entre ellos Claudia López, para decidir el aspirante único de la colectividad. El caso de Barreras, un político curtido, gran concertador, que participó en los diálogos de La Habana que condujeron al Acuerdo de Paz con las FARC, y quien contribuyó al triunfo del actual presidente colombiano, Gustavo Petro, es lamentable. En estos momentos de gran polarización sus dotes conciliadoras serían de gran ayuda. Al parecer, la directiva de Petro y Cepeda para que no se votaran las consultas en las elecciones parlamentarias porque a este último el Consejo Nacional Electoral le había impedido participar en la que él proponía, llevó a que ambos dieran la instrucción a sus seguidores de que no votaran las consultas y ahí Roy quedó prácticamente fuera de la contienda.

Estos datos corresponden a las predicciones para la primera vuelta electoral. Para la segunda, la previsión es que los dos candidatos que le siguen en intención de voto derrotarían a Cepeda, con un 40-43.6% en el caso de ADLE y 39,9 frente a 44.8, de Paloma Valencia. Aunque estas cifras indicarían que la candidata no pasa a segunda vuelta, no puede descartarse un alza importante puesto que su diferencia frente a Abelardo de la Espriella no es considerable (44.8-43.6).

Salvo en el caso de Iván Cepeda y su partido Pacto Histórico, en el poder con el presidente Petro, que cuenta con una cauda electoral politizada de izquierda, en los otros hay una mezcla de partidos aún en el caso de Paloma que se lanza a nombre del Centro Democrático, del expresidente Uribe. La relación pugnaz que estos dos partidos han tenido a lo largo de estos cuatro años, hacen casi imposible pensar que la izquierda pueda endosar sus votos a Paloma Valencia. La historia de los falsos positivos que el presidente Petro denunció en sus debates en sus épocas de parlamentario, por los cuales se atribuye culpa al expresidente, así como el enfrentamiento de Iván Cepeda con él al que finalmente venció en juicio penal, marcan una línea divisoria ética y política muy nítida entre estas dos colectividades.

La última fotografía del panorama electoral muestra también que el número de indecisos va disminuyendo a medida que se acerca el día de las votaciones. En efecto, según Guarumo el voto en blanco pasó de 13% que tenía en enero a 6.1% en esta última medición.

La fotografía definitiva hasta ahora arroja entonces que Iván Cepeda y el Pacto Histórico se mantienen en primer lugar en la primer vuelta, pero su línea de crecimiento no es tan acelerada como para garantizarle el triunfo en la segunda. En esta Abelardo de la Espriella, que muestra una tendencia creciente parece posicionarse mejor para lograr el triunfo dejando rezagada a Paloma Valencia.

Sin embargo, los indecisos tienen gran peso en la segunda vuelta y, además, es posible que muchos de los votos de los candidatos de centro que quedaron rezagados migren más fácilmente al candidato de la izquierda que a las toldas de De la Espriella, de quien cada día aparece un dato más que confirma el rechazo que provoca en el espectro de centro-izquierda.

El exministro de Defensa Gabriel Silva Luján publicó el martes un mensaje en el que afirma que “giros de compañías de (Alex) Saab por más de 370 mil dólares le llegaron hoy (24 de mayo) al candidato De La Espriella”. Y Daniel Coronell, periodista de la revista Cambio afirma que “los documentos que prueban la existencia de (esos) giros, están en el expediente de un caso civil cerrado en una corte de Miami y tiene la firma del propio Abelardo de la Espriella, además de una instrucción a mano”.