Confirman muerte de motociclista accidentado en Candelaria

El conductor de una motocicleta Italika gris, placa 80A9Y6 del estado, perdió la vida de manera instantánea al resultar con lesiones graves esta mañana, luego de chocar contra un automóvil Nissan Tiida blanco, cuando circulaba sobre la carretera estatal La Tolva hacia Venustiano Carranza, a la altura del rancho Curis, perteneciente al municipio de Candelaria. Fue auxiliado por varias personas que viajaban en sus vehículos en ese momento.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 10:00 horas, cuando circulaba sobre la carretera estatal La Tolva hacia el ejido Venustiano, perteneciente al municipio de Candelaria, una motocicleta Italika gris, conducida a exceso de velocidad por un hombre.

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Al llegar cerca del rancho Curis, perdió el control del manubrio y al parecer invadió el carril contrario, impactándose contra el automóvil Nissan. Del fuerte golpe, provocó que abandonara la cinta asfáltica y resultara con lesiones graves que acabaron con su vida.

El accidente fue visto por personas que viajaban en sus vehículos, quienes se aproximaron a prestar ayuda y solicitaron el apoyo del personal médico. El hombre fue trasladado al hospital de Candelaria, pero al llegar ya no contaba con signos vitales.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área y dieron parte a la Fiscalía General del Estado, la cual envió al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para levantar evidencias y posteriormente trasladar el cuerpo al anfiteatro de la dependencia judicial para los trámites correspondientes.