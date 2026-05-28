Ebrard recibe a delegación de EU para conversaciones sobre revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que México recibió a la delegación de Estados Unidos que participará en las conversaciones relativas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario federal señaló que el encuentro contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, quien acompañó la llegada del equipo estadounidense encargado de participar en esta nueva etapa de diálogo comercial.

La reunión forma parte de los trabajos previos a la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica, un proceso clave para definir el futuro de la integración económica regional, las reglas de origen, la competitividad industrial y la relación comercial entre los tres socios.

Marcelo Ebrard encabeza recepción de delegación estadounidense

Ebrard indicó que México dio la bienvenida formal a la delegación de Estados Unidos que sostendrá conversaciones sobre el T-MEC. Aunque en su mensaje no detalló los temas específicos de la agenda, el encuentro ocurre en un contexto de preparación para la revisión del tratado.

El secretario de Economía ha señalado previamente que México busca llegar a esta etapa con una visión enfocada en fortalecer la integración productiva de América del Norte y competir en mejores condiciones frente a otras regiones del mundo.

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La presencia del embajador Ronald D. Johnson refuerza el carácter diplomático y económico del encuentro, en el que ambos países buscarán avanzar en puntos relevantes para la relación bilateral.

Revisión del T-MEC será clave para México, EU y Canadá

La revisión del T-MEC representa uno de los procesos comerciales más importantes para México, debido al peso que tiene Norteamérica en las exportaciones, cadenas de suministro, inversión extranjera y manufactura.

Entre los temas que podrían formar parte de las conversaciones se encuentran reglas de origen, aranceles, regulación aduanera, mecanismos de solución de controversias, acceso a mercados y sectores estratégicos como automotriz, acero, energía, agroindustria y manufactura avanzada.

México ha insistido en que el tratado debe mantenerse como una herramienta para dar certidumbre a empresas e inversionistas, además de fortalecer la competitividad regional.

Con la presencia del embajador Ronald D. Johnson, dimos la bienvenida a la delegación estadounidense que participa en las conversaciones relativas a la revisión del TMEC. pic.twitter.com/nz69HJrRKJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 28, 2026

México busca fortalecer integración comercial en Norteamérica

La llegada de la delegación estadounidense marca un nuevo paso en el diálogo entre ambos países rumbo a la revisión del acuerdo.

El Gobierno mexicano ha planteado que la relación con Estados Unidos debe partir de la integración de ambas economías y de la necesidad de reducir dependencias externas en sectores clave.

Con estas conversaciones, México busca defender su posición dentro del T-MEC, atraer inversión y consolidar su papel como socio estratégico en Norteamérica.

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