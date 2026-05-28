Detienen a un sujeto en Soriana de Ciudad del Carmen; llevaba 15 desodorantes escondidos

Una fuerte movilización policiaca se registró al interior de la tienda Soriana Aviación, ubicada en la colonia Aeropuerto, luego de que personal de seguridad asegurara a un masculino identificado como Álvaro, señalado presuntamente por intentar sustraer diversos productos sin realizar el pago correspondiente.

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De acuerdo con la información proporcionada por empleados de seguridad privada, el hombre se encontraba en el área de cajas rápidas intentando pagar artículos de bajo costo, entre ellos pan y otros productos básicos. Sin embargo, al realizarle una inspección preventiva, descubrieron que dentro de una bolsa de mano tipo femenina llevaba ocultos más de 15 desodorantes para mujer, además de diversos artículos de cuidado personal.

Tras detectar la presunta irregularidad, los guardias de seguridad procedieron a interceptarlo y solicitaron la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes arribaron minutos después para realizar el aseguramiento del individuo.

Durante su detención, el señalado manifestó que en ningún momento intentó cometer un robo y aseguró que únicamente no le dieron tiempo suficiente para pagar la mercancía, señalando que todo se trató de un malentendido. Asimismo, indicó que no tenía inconveniente en acudir ante las autoridades ministeriales para esclarecer su situación jurídica.

El detenido comentó dedicarse a la venta de comida frente a una escuela en la colonia Morelos. Finalmente, tanto el masculino como la mercancía recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía, donde se realizarán las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

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JGH