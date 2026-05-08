Todo es Personal en Yucatán

ENTRE LA DIRECCIÓN de Servicios Públicos del Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la pelota sigue yendo de un lado a otro y la reparación del arco neomaya del Parque de las Américas, dañado el año pasado en un accidente de tránsito, todavía no tiene para cuándo terminarse.

Trascendió que, por fin, las aseguradoras llegaron a un acuerdo para el pago; sin embargo, aún faltaría un largo y tortuoso trámite con el INAH, pues según nos cuentan, además de los arreglos administrativos, el arco neomaya todavía debe pasar por una valoración de daños debido a que la estructura es considerada patrimonio. Total, que al final no se sabe si será rescatado o si terminarán derribándolo para construir uno nuevo.

EN KANASÍN EL panismo enfrenta ya un duelo interno que podría representar un dolor de cabeza para su dirigente, Álvaro Cetina. Resulta que uno de los activistas más cercanos al alcalde Edwin Bojórquez, Edson Herrera, ya levantó la mano para que su esposa, Sara Ek, antigua exmilitante priista que trabajó con estructuras en colonias, sea la candidata del PAN a la alcaldía.

El tema es que el actual presidente municipal de Kanasín ya no puede dormir tranquilo, porque desde hace meses cocina la idea de impulsar a su propia esposa, Raquel Balam, presidenta del DIF Municipal. Ambos encabezan diversas acciones sociales y entregas de apoyos, como distribución de despensas, ayudas funcionales y programas comunitarios como “Ruta de la Belleza”.

Todo parece indicar que en Kanasín la novela “Dos Mujeres y un Camino” seguirá su curso, con el peligro de divisiones internas y la tentación de caer en los acostumbrados berrinches políticos para migrar a otro partido, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). ¿Se podrá resolver a tiempo?

POR SI FALTARA tensión en el Patronato Cultur, nos cuentan que el despido de la trabajadora Ingrid Rivas terminó por encender todavía más los rumores al interior de la dependencia. Cabe recordar que apenas la semana pasada comenzó a comentarse que la excolaboradora presuntamente tendría información delicada relacionada con la Dirección. Pues bien, tras darse a conocer esas versiones, Ingrid Rivas habría sido cesada de su cargo, hecho que no pasó desapercibido entre trabajadores y funcionarios. Lo que ahora se comenta en corto es que la exempleada estaría buscando reunir documentación, pruebas y evidencias sobre presuntos malos manejos dentro de Cultur, y que en esta tarea no estaría sola, pues aseguran que contaría con el respaldo del exdirector José Montalvo Góngora, también cesado.

DENTRO DE MORENA ya comenzó a crecer el malestar entre militantes y aspirantes, luego de que prácticamente en secreto se habría realizado un curso en línea de capacitación política organizado por la dirigencia estatal, mismo que tendría especial relevancia rumbo al próximo proceso electoral.

Según comentan los inconformes, dicha capacitación sería un requisito fundamental para quienes busquen contender por alguna candidatura en las próximas elecciones; sin embargo, la molestia surgió porque gran parte de la militancia asegura que nunca fue informada de la convocatoria.

Lo que más ruido ha generado es que, curiosamente, varios perfi les considerados todavía priistas sí lograron enterarse e inscribirse al curso, situación que levantó sospechas y reclamos entre morenistas que afi rman haberse quedado fuera simplemente porque jamás supieron que existía.

EN LA TRADICIONAL mesa de café de la vieja guardia priista en la cafetería Pop, en pleno Centro Histórico, no faltaron las carcajadas cuando alguien mencionó la reciente promesa de la dirigencia estatal del PRI de remozar por completo la emblemática Casa del Pueblo con motivo del centenario del partido. Según comentaban entre sorbos de café y recuerdos políticos, la risa no fue precisamente por el aniversario… sino por la viabilidad económica del anuncio.

“Si no hay ni para pintar una pared”, soltó uno de los presentes, provocando todavía más risas entre los asistentes, quienes aseguran que la situación fi nanciera del priismo estatal está muy lejos de permitir una remodelación de tal magnitud. Algunos incluso recordaron que ni en los años de mayor poder político y presupuestal del PRI se concretó una renovación integral del histórico edifi cio, por lo que ahora muchos se preguntan de dónde saldrían los recursos para semejante proyecto.

QUIEN HABRÍA RECIBIDO un fuerte jalón de orejas en el Ayuntamiento de Mérida en días recientes es la jefa del Centenario, Odeisi Mora Camacho, luego del ya muy comentado descarrilamiento del famoso trenecito del parque, incidente que terminó generando críticas y cuestionamientos sobre las condiciones y supervisión del sitio.

Sin embargo, según comentan dentro y fuera del recinto, el malestar no se habría limitado únicamente al accidente, sino también a la percepción de que la funcionaria estaría más enfocada en promover actividades ajenas a la operación cotidiana del parque. Entre los señalamientos que más circulan está su constante impulso a eventos de fotografía, festivales cerveceros como el llamado “Beer O’Crock” e incluso toquines de rock que –aseguran– ella misma organiza y promueve.

ADEMÁS DE “DORMILÓN”, otro apodo que ya comenzó a circular en los pasillos políticos es el de “diputado Shopaholic”, y el destinatario sería nada menos que el legislador del PT, Paco Rosas.

El diputado fue visto –y hasta fotografiado, cuentan– durante una larga jornada de compras en una tienda Liverpool, donde habría adquirido relojes, ropa y diversos artículos de alto valor, situación que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre propios y extraños. Según quienes lo observaron, Rosas prácticamente convirtió la tienda departamental en una ofi cina alterna, recorriendo distintas áreas mientras las bolsas y paquetes no dejaban de acumularse.

QUIEN QUEDÓ EN ridículo, según comentan dentro del sector educativo, fue el director general del Cecytey, Jerónimo Escalante, luego de evidenciarse que estaría completamente desinformado sobre uno de los casos más delicados ocurridos recientemente en uno de los planteles del subsistema.

Y es que mientras en el Cecytey de Hunucmá el presunto hallazgo de un feto en uno de los baños provocó movilización de la Fiscalía General del Estado y generó enorme conmoción entre alumnos, padres de familia y personal educativo, aseguran que el director general simplemente no apareció ni mostró conocimiento claro de lo sucedido.

La ausencia y falta de reacción del titular no pasaron desapercibidas, sobre todo porque el caso rápidamente escaló a nivel estatal debido a su gravedad y sensibilidad.

EN EL INTERIOR del equipo de Jesús Pérez Ballote continúan las repercusiones por la filtración de información relacionada con presuntos malos manejos de recursos públicos, cobro de cuotas y recaudaciones fuera de ley.

En el área que encabeza dentro del Ayuntamiento de Mérida, la Dirección de Bienestar Humano, desde hace más de un año circula el rumor de que habría otorgado un papel protagónico a Marisol Ponce Fierros, una de sus colaboradoras más cercanas y de mayor confi anza, quien tendría la función de realizar cobros a titulares de comités deportivos de la ciudad, así como aplicar cuotas extraordinarias cuando en parques públicos se organizan eventos vecinales. Entre colaboradores del exdiputado, esta situación ha despertado suspicacias, sobre todo porque se trata de una trabajadora eventual con contrato temporal.

EN LA FACULTAD de Economía de la UADY ha transcurrido más de un año sin que el rector de la máxima casa de estudios del Sureste, Carlos Estrada Pinto, someta a consideración del Consejo Universitario su propuesta para ocupar la Dirección de dicha escuela, vacante desde los últimos meses del 2024.

Si bien dentro de la facultad ya comienzan a observarse algunos avances, el balance de la encargada de despacho, Ligia Herrera Correa, sigue siendo crítico. Según versiones internas, el sindicato de trabajadores administrativos y manuales prácticamente mantiene secuestradas plazas en perjuicio de la comunidad estudiantil, mientras que algunos docentes muestran resistencia para cumplir horarios laborales y cargas académicas

EL RECIENTE EJERCICIO “Diseña tu ciudad”, convocado por el Ayuntamiento de Mérida, dejó más de un dolor de cabeza tras la evaluación interna realizada después de su aplicación. Resulta que la plataforma utilizada para la consulta ciudadana no habría pasado los fi ltros previos de seguridad y, aun así, fue liberada por la Dirección de Innovación y Gobierno Inteligente.

De acuerdo con personas involucradas en el desarrollo, en años anteriores el diseño del sistema estaba a cargo de la Facultad de Matemáticas de la UADY; sin embargo, este año, bajo el argumento de restricciones presupuestales, el proyecto quedó en manos de personal de la propia Dirección de Innovación y Gobierno Inteligente.

La auditoría previa habría detectado problemas importantes: votos duplicados, registros de credenciales ajenas a Mérida e incluso posibilidades de vulnerar el sistema. Todo esto ya provocó investigaciones internas por parte de la Contraloría Municipal.

Porque en el mes de la Madre tus ambiciones no la tienen, en Mayo Todo es Personal.