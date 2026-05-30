Albañil cae fulminado y muere frente a sus compañeros en Mérida

Una jornada laboral terminó en tragedia en el fraccionamiento Los Héroes, ubicado en el Oriente de Mérida, luego de que un albañil de 38 años perdió la vida de forma repentina mientras realizaba trabajos de construcción.

El hecho generó intensa movilización de equipos de emergencia y corporaciones de seguridad, además de causar consternación entre vecinos y compañeros de trabajo de la víctima.

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De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador realizaba labores de albañilería en un predio en construcción. Tras varias horas de actividad física, decidió hacer una pausa para descansar y recuperarse del esfuerzo. Sin embargo, mientras reposaba, se desplomó de manera repentina y quedó inconsciente frente a uno de sus compañeros.

Ante la emergencia, los trabajadores solicitaron apoyo a través del 911. Minutos después arribaron técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes intentaron brindarle los primeros auxilios.

A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), los socorristas únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron el área para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para los estudios que permitan determinar con precisión las causas del fallecimiento.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el deceso podría estar relacionado con una emergencia médica fulminante, presuntamente un infarto agudo al miocardio, por lo que en un primer momento se descartó que se tratara de un accidente laboral o de un hecho delictivo.

Hasta el cierre de las diligencias, no se había informado oficialmente la identidad de la víctima ni su lugar de procedencia.