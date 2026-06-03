Izan la bandera amarilla en Puerto Progreso por probabilidad de mal tiempo hoy 3 de junio

Ante la probabilidad de mal tiempo en Yucatán este miércoles 3 de junio, Puerto Progreso se mantiene en bandera amarilla, exhortando a mantener precauciones al realizar actividad marítimas.

La Secretaría de Pesca y Acuacultura de Yucatán (Sepasy) informó que de acuerdo con el reporte de la Capitanía Regional de Puerto y el pronóstico meteorológico vigente, el Puerto de Progreso se mantiene en Bandera Amarilla.

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en el norte y occidente de Yucatán, acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y visibilidad reducida en el mar.

Por esta razón, se exhortó a pescadores, cooperativas y embarcaciones a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades marítimas para salvaguardar su seguridad.

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¿Qué significan las banderas en la costa de Yucatán?

En la costa de Yucatán, en caso de riesgos meteorológicos, se izan cuatro banderas distintas para identificar las condiciones del clima.