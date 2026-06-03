Cozumel espera más de 50 mil visitantes por competencias deportivas internacionales

Cozumel se alista para recibir una serie de competencias deportivas internacionales que atraerán a más de 50 mil atletas en los próximos meses, lo que genera expectativas de un repunte turístico y una importante derrama económica para el sector durante la temporada baja.

De acuerdo con el calendario previsto, la isla será sede de encuentros como el Mayaman 2026, programado para mediados de julio, con la participación de más de mil competidores. A este se suman otras justas de alcance internacional, entre ellas Oceanman, Ironman 70.3, Astri, el Gran Fondo Nueva York Cozumel y el Full Ironman, que se desarrollarán entre agosto y noviembre próximo.

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Estas actividades forman parte de una estrategia consolidada de turismo deportivo que se ha convertido en uno de los principales motores económicos durante los meses de menor afluencia vacacional. Además de los participantes, arriban familiares, entrenadores y acompañantes que prolongan su permanencia, lo que incrementa el consumo en diversos giros comerciales.

“Para nosotros es un respiro. Cuando vienen estos eventos hay más movimiento, más reservaciones y más consumo. Sin eso, la temporada baja sería mucho más difícil”, señaló Lucio Herrera, operador turístico local.

Prestadores de servicios coincidieron en que el turismo deportivo genera una derrama económica significativa, ya que quienes arriban a la isla suelen permanecer más tiempo y demandan una amplia variedad de atenciones, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes, transportistas y establecimientos comerciales.

La realización constante de estas jornadas también impulsa la promoción del destino, ya que los asistentes comparten sus experiencias en redes sociales y plataformas digitales, ampliando la visibilidad de la isla a nivel global.

“Estos eventos ayudan a que Cozumel siga en el mapa. No solo es turismo de playa, también es un destino para el deporte y eso atrae otro tipo de visitante”, comentó Carlos Peraza, trabajador hotelero.

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Elías Farah Ceh, subdirector de Turismo, informó que entre las actividades más destacadas figura el triatlón MayanMan, que atraerá a 840 deportistas, seguido del Oceanman de aguas abiertas, con más de 5 mil 400 participantes y acompañantes. En septiembre, el Ironman 70.3 espera la asistencia de 8 mil 400 personas, de las cuales 2 mil 800 son triatletas. A ello se suma el Astri, programado para ese mismo mes, que reunirá a 5 mil 400 asistentes.

En noviembre, la isla será sede del Gran Fondo New York Cozumel, una prueba ciclista que desde el 2014 ha registrado un crecimiento sostenido y este año prevé la llegada de 7 mil 500 personas, incluidos 2 mil 500 pedalistas internacionales. Durante ese mismo mes se llevará a cabo el Full Ironman, considerado el certamen más emblemático de Isla Mujeres, para el que se estima el arribo de 7 mil 200 personas, entre ellas, 2 mil 400 triatletas de talla mundial.