Activan control sanitario en la isla Holbox ante riesgo de dengue

La Coordinación de Vectores del municipio Lázaro Cárdenas, dirigida por Miguel Ángel Kumul, inició esta semana un operativo integral de prevención y control sanitario en la isla Holbox con el propósito de frenar la proliferación del mosco transmisor y prevenir posibles brotes de dengue, zika y chikungunya tras las intensas lluvias registradas en la región.

Las autoridades informaron que la vulnerabilidad geográfica de la isla ante las inundaciones aceleró la puesta en marcha de estas brigadas de salud pública, las cuales desarrollan un programa de intervención en zonas habitacionales y áreas de alta afluencia turística. De acuerdo con Kumul, el objetivo es reducir los criaderos potenciales y reforzar la protección sanitaria tanto de los habitantes como de los miles de visitantes que llegan diariamente al destino.

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El despliegue comenzó el pasado lunes y se mantendrá hasta el miércoles, periodo durante el cual un equipo conformado por cuatro especialistas recorrerá distintos sectores de Holbox para ejecutar acciones de control vectorial.

Entre las medidas implementadas destacan la nebulización para eliminar moscos adultos en áreas urbanas; termonebulización en espacios con abundante vegetación o de difícil acceso, así como la aplicación de larvicidas en depósitos y acumulaciones de agua para interrumpir el ciclo reproductivo del insecto.

Las labores se concentran principalmente en los puntos con mayores problemas de encharcamiento, ya que las condiciones topográficas de la isla favorecen la retención de agua dulce, un entorno propicio para el desarrollo del mosquito Aedes aegypti.

La intervención cobra especial relevancia debido a las condiciones climáticas actuales y a la naturaleza del terreno en Holbox, altamente susceptible a inundaciones estacionales. Cualquier acumulación prolongada de agua representa un riesgo para la salud pública si no se atiende de manera oportuna.

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Kumul destacó que estas acciones responden a una estrategia preventiva, enfocada en disminuir la población del vector antes de la aparición de casos clínicos, con el fin de mantener bajo control los indicadores epidemiológicos. Ante la saturación del suelo provocada por las recientes precipitaciones, las brigadas intensifican sus esfuerzos para reducir los riesgos derivados del agua estancada.

La dependencia municipal reiteró que el éxito de estas jornadas depende también de la participación ciudadana. Por ello, exhortó a todos los ciudadanos sumarse a la campaña “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, eliminando recipientes que puedan almacenar agua. Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones y recursos destinados a proteger la salud de las familias y visitantes, promoviendo entornos más seguros y limpios durante esta temporada de riesgo.