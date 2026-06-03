Gobierno federal va por reparación masiva de carreteras: “Mega Bachetón” avanza con 37 mil baches atendidos

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 3 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, presentó un informe sobre el avance del programa nacional de conservación carretera, el “Mega Bachetón” y la construcción de caminos artesanales.

El funcionario explicó que la red federal de carreteras suma alrededor de 52 mil kilómetros, de los cuales 40 mil corresponden a vías libres de peaje y 11 mil 500 a autopistas de cuota.

Para este año, el gobierno federal contempla una inversión histórica de 50 mil millones de pesos para intervenir 18 mil kilómetros mediante trabajos de repavimentación, conservación y bacheo.

¿Cuántos baches ha reparado el “Mega Bachetón” en carreteras federales?

De acuerdo con el informe presentado por la SICT, hasta ahora se han atendido 37 mil 295 baches, equivalentes a 119 mil 344 metros cuadrados. Además, 7 mil 203 trabajadores han participado en la repavimentación de mil 392 kilómetros de carreteras federales libres de peaje en distintas regiones del país.

Esteva Medina detalló que los trabajos se realizan por regiones: noroeste, noreste, centro-occidente, centro y sureste.

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En cada una se reportan avances que van del 12 al 18 por ciento, con intervención en entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

El secretario también informó que el programa contempla 239 cuadrillas, mil 500 trabajadores y mil 900 máquinas para conservación rutinaria, como bacheo, limpieza de cunetas, atención de grietas y retiro de maleza. A esto se sumará la adquisición de 62 equipos especializados de bacheo.

#MañaneraDelPueblo. Se han invertido 8,659 mdp en mantenimiento de 3,170 kilómetros de carreteras en el noreste del país, informa Jesús Esteva, titular de @SICTmx pic.twitter.com/oxD2uiI4UN — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 3, 2026

¿Cómo se monitorean las carreteras para decidir dónde intervenir?

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la SICT trabaja con un sistema de control, evaluación y monitoreo que permite identificar el estado de las carreteras y definir si requieren una intervención profunda o trabajos de bacheo.

Esteva Medina explicó que los Centros SICT recorren semanalmente la red federal libre de peaje y levantan información sobre los daños. También se incorporan herramientas satelitales, monitoreo en campo e inteligencia artificial con cámaras, con el objetivo de detectar baches y afectaciones de forma más rápida.

¿Cuánto invertirá el gobierno en caminos artesanales?

En materia de caminos artesanales, el secretario informó que en 2025 se construyeron 4 mil 432 kilómetros en 135 caminos, con beneficio para 136 mil habitantes en estados como Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Para 2026, el gobierno federal destinará 6 mil millones de pesos a este programa. La meta anual es construir cerca de 900 kilómetros en 388 caminos, con trabajos en entidades como Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y otros estados.

#MañaneraDelPueblo. En la región del sureste se invertirá un total de 10

Mil 873 mdp en 3,140 kilómetros de mantenimiento de carreteras, informa Jesús Esteva, titular de @SICTmx pic.twitter.com/HfqcdMRFmX — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 3, 2026

El titular de la SICT añadió que también se trabaja en caminos rurales con nuevas tecnologías y materiales, como sargazo, hule de llanta y otros productos que buscan ampliar la vida útil de estas vías, consideradas clave para comunidades rurales y zonas agrícolas.

En total, la inversión carretera prevista para este año asciende a 70 mil millones de pesos, al incluir conservación de carreteras, caminos alimentadores y caminos artesanales.

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