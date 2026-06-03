“Estaba temblando de miedo”: Denuncian presunto cobro de derecho de piso en Valladolid

Una mujer denunció haber sido víctima de amenazas por parte de un sujeto que presuntamente intentó exigirle el pago de derecho de piso cuando acudió a realizar compras a una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Bacalar de Valladolid.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, los hechos ocurrieron cuando llegó al estacionamiento de una sucursal comercial acompañada de su bebé.

“Acudí a Bodega Aurrera de la colonia Bacalar. Estaba con mi bebecita y, al estacionarme, un señor se aproximó para decirme que tenía que pagarle derecho de piso, entre 150 y 200 pesos, o que de lo contrario iba a ver. Incluso me siguió hasta la entrada de la tienda”, relató.

Noticia Destacada SSC investiga actuación de policías en marcha de la CNTE tras denuncias de agresiones

La mujer señaló que sintió temor ante las amenazas recibidas y destacó que fueron empleados del establecimiento quienes le brindaron apoyo en ese momento.

“Estaba temblando de miedo, porque me dijo muchas cosas amenazándome, pero los empleados de la tienda me auxiliaron”, expresó.

Asimismo, agradeció la intervención del personal, quienes se ofrecieron a acompañarla de regreso a su vehículo mientras esperaba la llegada de un familiar.

“Los empleados fueron muy amables y se ofrecieron a acompañarme hasta mi coche; incluso mi hermano fue por mí. Es importante reconocer su apoyo porque, honestamente, pocas personas muestran empatía en situaciones así”, comentó.

La afectada aclaró que el individuo no se trataba de un acomodador de vehículos conocido como viene viene, ya que se desplazaba en bicicleta. También proporcionó una descripción física del sujeto para alertar a otras personas.

Noticia Destacada Yucatán regresa a la normalidad: Reanudarán clases y actividades este 3 de junio tras días de intensas lluvias

Trascendió que elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid habrían logrado ubicar y detener al presunto responsable. Sin embargo, hasta el momento la corporación no ha emitido información oficial sobre el caso.

En redes sociales circularon versiones que señalan la captura de un supuesto viene viene, aunque esta información tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

Comerciantes de la ciudad señalaron que en años anteriores algunas personas ajenas a la localidad se han acercado a negocios para exigir pagos bajo el argumento de pertenecer a grupos delictivos. No obstante, indicaron que la mayoría de los casos no se han denunciado públicamente, aunque sí han sido reportados a las autoridades policiacas.