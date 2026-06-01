Todo es Personal en Yucatán

EL PRIMER PALOMEADO para ser diputado local por parte del grupo renancista sería el exdirector de Gobernación, Ignacio Gutiérrez, “El Negrito Jr.”, hijo del ya fallecido Miguel Gutiérrez Machado.

Se trata de uno de los primeros perfiles im pulsados rumbo a las candidaturas, situa ción que ya comenzó a generar molestias al interior del PAN, pues varios consideran que no cuenta con los mé ritos propios sufi cientes para abande rar una candidatura. Aseguran que se trata de una imposi a su grupo político: Marité Boehm.

QUIEN HA LEVANTADO la mano ción directa de Renán Barrera, quien desde Miami, y ahora desde su nuevo restaurante, comienza a mover sus fichas políticas. Mientras a muchos panistas les piden prudencia, “El Negrito” ya habría comenzado a visitar algunos subcomités del Distrito Uno, en lo que varios interpretan como un claro enfrentamiento con el senador Mauricio Vila Dosal, ya que esa demarcación actualmente es representada por una diputada cercana es Chelito Carrillo, pese al rotundo fracaso del programa “Diseña Tu Ciudad”.

Según comentan, el propio Liborio Vidal ya habría solicitado au diencia con la Alcaldesa para abordar el tema, como parte de los acuerdos políticos del 2024 que terminaron llevándolo a una posición dentro del organigrama del Ayuntamiento.

LA QUE ANDA bastante molesta es la diputada Chelita Magadán, debido a que, según comenta en distintos círculos políticos de Progreso, la secretaria de Pesca, Lila Frías, ya se encuentra en plena campaña rumbo al Ayuntamiento porteño… y además en horario laboral.

Los señalamientos tomaron fuerza luego de que durante varias semanas de mayo se le viera participando acti vamente en distintos festejos del Día de la Madre, donde —aseguran— aprovechó los eventos para promover su imagen política entre habitantes del municipio.

Lo que más habría incomodado a diversos actores políticos es que, según trascendió, prácticamente no se le ha visto acudir a su ofi cina en la Secretaría de Pesca, situación que ya comenzó a generar molestia entre distintos aspirantes.

Porque tu techo financiero siempre vuela por tus redes en las primeras tormentas, Todo es Personal.