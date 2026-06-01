Irán suspende diálogo con Estados Unidos por ataques de Israel en Líbano

Irán suspendió las negociaciones de paz con Estados Unidos luego de los ataques israelíes contra Líbano, de acuerdo con información difundida por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

La decisión eleva nuevamente la tensión en Medio Oriente, en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

El medio iraní informó este lunes 1 de junio de 2026 que el equipo negociador de Teherán detuvo las conversaciones y el intercambio de mensajes con Washington a través de mediadores, bajo el argumento de que Israel continúa con operaciones militares en territorio libanés.

¿Por qué Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos?

Las autoridades iraníes sostienen que el alto al fuego vigente desde el 8 de abril no solo debe aplicarse entre Irán y Estados Unidos, sino también en otros frentes regionales, incluido Líbano.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que cualquier ataque contra Líbano debe considerarse una violación general de la tregua. Desde la posición de Teherán, si se rompe el acuerdo en un frente, también se compromete el cese de hostilidades en el resto de la región.

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Irán responsabiliza a Estados Unidos e Israel

Araqchi advirtió que Estados Unidos e Israel serán responsables de las consecuencias si continúan las acciones militares. En la misma línea, Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, aseguró que toda decisión tendrá un costo político y militar.

La televisión estatal iraní también señaló que la posibilidad de que termine el cese de hostilidades aumenta si los bombardeos sobre Líbano continúan.

US and Israel 'Responsible for Consequences' of Breaking Ceasefire



Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi issued a sharp warning to the United States and Israel on Tuesday, stating that any breach of the current ceasefire between Tehran and Washington would be considered a… pic.twitter.com/AkN9sO2wkB — Hurriyat Radio English (@HurriyatEN) June 1, 2026

Tensión complica acuerdo entre Teherán y Washington

La suspensión ocurre después de que trascendiera un preacuerdo entre Irán y Estados Unidos para avanzar hacia el fin de la guerra. Sin embargo, medios estadounidenses reportaron que el presidente Donald Trump habría pedido cambios al borrador antes de aprobarlo.

Con este nuevo giro, el proceso diplomático queda nuevamente en pausa y bajo presión por el desarrollo de los ataques israelíes en Líbano.

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