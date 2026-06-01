Temporada de Huracanes 2026 inicia este 1 de junio: ¿Cuántos ciclones podrían amenazar a Yucatán este año?

La Temporada de Huracanes 2026 en el océano Atlántico inicia oficialmente este 1 de junio, por lo que autoridades meteorológicas y de Protección Civil mantienen vigilancia permanente ante la posible formación de fenómenos tropicales que podrían afectar a la Península de Yucatán.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este año se pronostica la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre en la cuenca del Atlántico, región donde se ubica Yucatán y otros estados del sureste mexicano.

El reporte señala que durante la temporada podrían desarrollarse entre 7 y 8 tormentas tropicales, así como de 3 a 5 huracanes de categorías 1 o 2. Además, existe probabilidad de que entre 1 y 2 ciclones alcancen categorías mayores, es decir, huracanes intensos de nivel 3, 4 o 5.

Pronóstico de huracanes 2026 en el Atlántico

Según el pronóstico oficial, la actividad ciclónica esperada para 2026 contempla:

7 a 8 tormentas tropicales

3 a 5 huracanes categoría 1 o 2

1 a 2 huracanes intensos categoría 3, 4 o 5

Las autoridades recordaron que los ciclones tropicales reciben nombre desde que alcanzan la categoría de tormenta tropical, sistema implementado desde 1953 por el National Hurricane Center (NHC).

Especialistas del Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron que estas diferencias estarán influenciadas por el fenómeno de El Niño, el cual modifica las condiciones atmosféricas en ambas cuencas de manera distinta.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en el Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales, una cifra cercana al promedio histórico. Esto ocurre porque El Niño incrementa la cizalladura vertical del viento, es decir, los cambios en velocidad y dirección del viento que dificultan el desarrollo de estos sistemas.

Los especialistas indicaron que, aunque El Niño suele disminuir la actividad ciclónica en el Atlántico, también puede favorecer sistemas más intensos en el Pacífico, incluso huracanes de categorías 4 y 5.

Lista de nombres para los huracanes del Atlántico 2026

Estos serán los nombres que se utilizarán durante la Temporada de Huracanes 2026 en el Atlántico:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Habilitan mil refugios en Yucatán

Con una red de más de mil refugios habilitados, recursos de emergencia listos y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, Yucatán se declaró preparado para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

El gobernador Joaquín Díaz Mena indicó que el estado cuenta con un Fondo Estatal de Emergencia fortalecido, con ocho millones de pesos de reserva y una inyección de cuatro millones de pesos anuales para responder de inmediato a los municipios afectados.

Dichos recursos, añadió, permiten actuar durante las primeras y más críticas horas de una contingencia, así como acompañar las tareas de prevención, recuperación y reconstrucción con reglas claras y transparentes.

El Niño y el pronóstico

En su turno, el director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua, Roberto López González, informó que el pronóstico de precipitación para esta temporada es menor en comparación con otros años y añadió que existe 82% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se presente este mes de mayo.

“Se esperan entre siete y ocho tormentas tropicales; de tres a cinco huracanes categoría 1 o 2, y la probabilidad de uno o dos categoría 3, 4 o 5. Se tiene un pronóstico de entre 11 y 15 ciclones tropicales”, detalló.

El secretario técnico del Consejo y director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy), Hernán Hernández Rodríguez, destacó que el programa especial de atención incluye la identificación temprana de peligros, el análisis territorial de vulnerabilidad y exposición de la población, así como la construcción de escenarios de riesgo.

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Explicó que estos escenarios cuentan con protocolos de actuación y que, para la implementación coordinada de acciones preventivas y de mitigación, Procivy estableció un Programa de Actividades Estratégicas de acuerdo con cada fase prevista.

Plan de evacuación

El primer escenario contempla la evacuación costera, la activación de refugios temporales y la atención prioritaria a población en situación de vulnerabilidad.

“Tenemos 31 refugios estatales. La ciudad de Mérida recibe a los municipios costeros del poniente; Motul, a los costeros del centro norte; Telchac Pueblo, a los del litoral central; Dzilam González, a Dzilam de Bravo; Panabá, a San Felipe; Tizimín, a Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo; Valladolid, a los habitantes del Oriente del estado, y Tekax, a los del sur”, informó.