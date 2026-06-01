Falla en registro eléctrico provoca humo y estallidos en calles de Chetumal

Vecinos de la Colonia Bicentenario en Chetumal, reportaron este lunes la presencia de humo y detonaciones provenientes de un registro eléctrico ubicado sobre la calle Islas Vírgenes, en el tramo comprendido entre calles Bicentenario y Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los testimonios, alrededor de las primeras horas de la mañana se comenzó a percibir un fuerte olor a quemado seguido de estallidos intermitentes que salían del subsuelo. Los habitantes de la zona, señalaron que el humo era visible y decidieron salir de sus viviendas por precaución ante el temor de que el incidente pudiera escalar.

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Los colonos indicaron que el registro afectado aparentemente pertenece a la red de distribución eléctrica que abastece a varias cuadras de la Bicentenario. Señalaron que no es la primera vez que se presentan fallas en esa infraestructura.

Ante el riesgo que representa para peatones que circulan por la zona, los vecinos hicieron un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad y a Protección Civil Municipal para que atiendan el reporte. Pidieron que se realice una inspección inmediata del registro, se acordone el área y se restablezca el servicio de forma segura para evitar un accidente mayor o un posible incendio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas. Sin embargo, los habitantes manifestaron preocupación por la posibilidad de que las variaciones de voltaje afecten aparatos electrodomésticos o que las explosiones continúen durante el día.

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Elementos de seguridad pública fueron notificados por los propios vecinos para que mantengan vigilancia en el perímetro mientras arriba el personal técnico especializado.

Se espera que en las próximas horas la CFE acuda para verificar las causas del incidente y para la reparación.