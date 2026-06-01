Hombre sufre ataque epiléptico y termina lesionado en calles de colonial Campeche

Un hombre resultó lesionado en el rostro luego de sufrir un ataque epiléptico y caer de su propia altura en las calles de Colonial Campeche, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Tulum por Hopelchén, donde vecinos de la zona observaron al ciudadano tirado posterior a golpearse contra el pavimento, por lo que dieron aviso a los números de emergencia.

Al sitio acudieron elementos policiacos y paramédicos del Sector Salud, quienes valoraron al afectado y lograron estabilizarlo en el lugar debido a las lesiones que presentaba en el rostro derivadas de la caída.

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JGH