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Hombre sufre ataque epiléptico y termina lesionado en calles de colonial Campeche

Un hombre sufrió un ataque epiléptico y cayó sobre el pavimento en Colonial Campeche; paramédicos y policías se movilizaron de inmediato para auxiliarlo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

1 de jun de 2026

1 min

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Un hombre sufrió un ataque epiléptico y resultó lesionado tras caer de su propia altura en Colonial Campeche.
Un hombre sufrió un ataque epiléptico y resultó lesionado tras caer de su propia altura en Colonial Campeche. / Dismar Herrera

Un hombre resultó lesionado en el rostro luego de sufrir un ataque epiléptico y caer de su propia altura en las calles de Colonial Campeche, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Tulum por Hopelchén, donde vecinos de la zona observaron al ciudadano tirado posterior a golpearse contra el pavimento, por lo que dieron aviso a los números de emergencia.

Al sitio acudieron elementos policiacos y paramédicos del Sector Salud, quienes valoraron al afectado y lograron estabilizarlo en el lugar debido a las lesiones que presentaba en el rostro derivadas de la caída.

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JGH

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