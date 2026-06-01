Volcaduras dan bienvenida a junio en municipios de Campeche

Tráiler con verduras impacta muro en carretera de Tenabo

Un trailero que aparentemente se dormitó impactó contra ocho barreras del muro de contención, quedando la unidad recostada sobre los carriles de alta y baja velocidad del puente en Tenabo, lo que impidió el paso vehicular hacia la ciudad de Mérida. Por el colapso, también se cerró el carril hacia Campeche, ocasionando el cierre total de la vía y obligando a los vehículos a maniobrar por los carriles bajos.

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El hecho de tránsito ocurrió a las 7:20 de la mañana en el kilómetro 39+600 de la carretera federal Campeche–Mérida, a la altura del cruzamiento hacia Tinún. La unidad de una sola caja, que transportaba legumbres y verduras con destino a la ciudad blanca, fue atendida por el Grupo Consorcio Carretero, agentes policíacos municipales y Protección Civil, quienes cerraron el paso a los viajeros.

Trailero se dormitó y provoca cierre total en Tenabo

Más tarde arribaron elementos de la Guardia Nacional, con las patrullas 23995 y 21341, quienes constataron los daños sufridos por la unidad color blanca con número económico 18_AP_2L. Los pobladores permanecieron atentos ante la posibilidad de rapiña de las verduras, pero la carga asegurada fue resguardada por los agentes.

Hasta las 9:30 horas, las grúas esperaban el llamado para retirar el vehículo. El chofer salió ileso del accidente.

Tráiler vuelca en carretera Escárcega–Chetumal por exceso de velocidad

Esta mañana, sobre la carretera federal Escárcega–Chetumal, cerca de la comunidad de Centenario, perteneciente al municipio de Escárcega, el exceso de velocidad y el pavimento mojado ocasionaron que un tráiler se volcara sobre el pavimento.

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Resultaron lesionados el conductor y su ayudante, quienes fueron atendidos por personal médico y trasladados al hospital IMSS-Bienestar de Xpujil.

Pavimento mojado provoca volcadura de tráiler en Escárcega

El hecho de tránsito ocurrió a las 07:00 horas, cuando el tráiler de una sola caja que transportaba mercancía circulaba cerca de Centenario. El vehículo derrapó y volcó, quedando en medio de la carretera y obstruyendo el paso de otros vehículos.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN) división carretera, quienes acordonaron el área, levantaron evidencias y posteriormente ordenaron el traslado de la pesada unidad al corralón de Escárcega, donde quedó bajo resguardo policiaco para el deslinde de responsabilidades.