Todo es Personal en Yucatán

EL RECIÉN NOMBRADO magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gerardo Chacón Tuyub, publicó en sus redes sociales un recuerdo del 2024 en el que aparece, en su faceta de presidente de un consejo electoral, entregándole la constancia de mayoría como diputada a Estefanía Baeza, hoy secretaria del Bienestar. Además, se le ha visto particularmente activo felicitando a diversos diputados locales desde sus propias redes sociales. De verdad que parece una característica cada vez más común entre algunos magistrados: les encanta recordar y exhibir públicamente su cercanía con quienes los impulsaron políticamente, como si la independencia judicial fuera un simple discurso para los actos protocolarios. Hay quienes todavía no terminan de ponerse la toga y ya extrañan la camiseta partidista.

LOS LEGISLADORES FEDERALES yucatecos Óscar Brito, Linet Fernández y Jorge Sánchez Reyes participaron activamente en la elección de Coahuila del fin de semana pasado. Aunque el resultado no favoreció a Morena y el trago fue inevitablemente amargo, los tres representantes peninsulares sumaron experiencia en una de las contiendas más complejas y competidas del país. Más allá del marcador electoral adverso, quienes siguieron de cerca la operación aseguran que los diputados no se limitaron a cumplir una encomienda partidista, sino que pudieron conocer de primera mano las fortalezas y debilidades de una campaña de alta intensidad. Y es que en política las derrotas suelen ser más formativas que las victorias. La pregunta es si esas lecciones realmente serán aprovechadas o simplemente terminarán archivadas entre los pretextos de la derrota.

QUIEN ANDA DANDO la nota, y no precisamente de manera positiva, es el ex panista y hoy neo morenista Roger Marín Martín, jefe de departamento del CONALEP. Como se ha dicho en columnas anteriores, no es precisamente santo de la devoción del director general, Felipe de Jesús Duarte Ramírez, quien considera que su llegada fue una imposición política que le ha generado más ruido interno que beneficios administrativos. Por ello lo mantiene prácticamente en la banca, en un cargo más que secundario, sin reflectores y aparentemente sin posibilidades de crecimiento político inmediato. A ello se suma la información que circula entre distintos grupos de la 4T, donde se le señala como un auténtico “chivo en cristalería”, pues se afirma que continúa pasando información a personajes cercanos a Renán Barrera Concha y a determinados grupos panistas. Lo más curioso es que esa supuesta información privilegiada, dicen quienes lo conocen, suele ser mitad radio pasillo y mitad grilla de cafetería. Nuestras fuentes, que aseguran conocer de primera mano el actuar del personaje, lo describen de manera lapidaria: crear controversias, amarrar navajas y sacar provecho económico de cualquier circunstancia. Según ellos, eso hacía en el PAN y eso mismo vino a hacer a Morena. Cambió de partido, pero no de mañas, dicen.

LO QUE ORIGINALMENTE fue presentado como un espacio de convivencia y esparcimiento para que las familias y los aficionados disfrutaran de los partidos de la Selección Mexicana en las llamadas zonas fan impulsadas por el Gobierno del Estado, terminó convirtiéndose, según se comenta en los pasillos oficiales, en una competencia burocrática poco saludable entre dependencias e incluso algunos ayuntamientos. Más que una jornada recreativa, para muchos trabajadores la experiencia habría terminado transformándose en un ejercicio de presión y tensión laboral.

Las cosas parecen haberse salido particularmente de control en el Patronato Cultur, desde donde llegan versiones de empleados inconformes que aseguran que la convocatoria para asistir a las zonas fan estuvo muy lejos de ser voluntaria. Según los testimonios que circulan entre personal operativo y mandos medios, la instrucción fue clara: asistir obligatoriamente a los eventos organizados para la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana.

El caso que más comentarios ha generado fue el encuentro entre México y Corea, proyectado en el Complejo de la Inalámbrica. De acuerdo con las versiones difundidas, los trabajadores fueron citados desde horas antes y se les hizo saber que la asistencia no era opcional. Incluso, afirman que se habló de posibles descuentos salariales, reportes administrativos e inclusive consecuencias laborales para quienes decidieran no acudir.

La molestia no terminó ahí. Los inconformes señalan que mientras el personal operativo permaneció durante toda la jornada y posteriormente participó en las labores de limpieza y desmontaje, a los directores ni siquiera se les pidió asistir. Terminó el partido y ellos ya estaban cómodamente en sus casas. Para algunos trabajadores, aquello pareció menos una zona fan y más un curioso ejercicio de movilización burocrática para llenar espacios y garantizar la foto.

También en el CECYTEY surgieron inconformidades. Trabajadores aseguran que una situación similar se presentó durante la transmisión de uno de los partidos en Hoctún. Según las versiones internas, existía una preocupación especial por garantizar una buena asistencia ante la posibilidad de que acudieran autoridades estatales, incluido el gobernador. Sin embargo, al no lograrse la convocatoria esperada entre estudiantes y habitantes del municipio, la solución habría sido recurrir al propio personal.

Los inconformes señalan que trabajadores de distintos planteles y áreas administrativas de todo el estado, incluido Mérida, fueron instruidos para trasladarse hasta Hoctún y participar en la actividad, pero asumiendo ellos mismos los costos del viaje. No hubo transporte ni apoyos económicos. Hubo, eso sí, la instrucción de acudir. La experiencia terminó siendo todavía más pesada porque algunos empleados regresaron a sus hogares durante la madrugada, cansados, molestos y con la incómoda sensación de que la convivencia era obligatoria.

QUIEN HA COMENZADO a llamar la atención en los círculos políticos es el extesorero municipal de Izamal, Álex Córdova, a quien diversos asistentes aseguran haber visto en eventos relacionados con Morena y actividades del gobierno estatal durante las últimas semanas. Sin embargo, más allá de su presencia en estos encuentros, lo que ha generado comentarios es la publicación reciente de observaciones derivadas de auditorías practicadas por la ASEY a la anterior administración municipal de Izamal, correspondientes al periodo en que se desempeñó como funcionario. El asunto cobró relevancia luego de que documentos dados a conocer por las autoridades fiscalizadoras incluyeran observaciones relacionadas con presuntos malos manejos de recursos públicos durante aquella gestión. La política suele tener muy buena memoria para las fotografías y muy mala para las cuentas pendientes.

CIRCULAN COMENTARIOS EN distintos ámbitos gubernamentales relacionados con Luis Valle Barrera, actual director jurídico del INCAY y anteriormente titular del área jurídica del IVEY. De acuerdo con versiones que han trascendido entre funcionarios, durante su paso por el IVEY se dice que fue detectado el uso de una pluma con cámara oculta para grabar conversaciones sostenidas con el entonces director de la dependencia, Felipe Cervera Hernández. El episodio ha vuelto a mencionarse a raíz de su actual responsabilidad dentro de la administración estatal. Según diversos comentarios entre servidores públicos, el asunto ya habría sido incluso comentado al actual director del INCAY. Hay historias que nunca terminan de archivarse y terminan acompañando a sus protagonistas como una sombra incómoda.

LA REGIDORA DEL PT en Mérida, Berenice Rivero, estaría afinando una estrategia de comunicación con mayor presencia en medios, inspirada parcialmente en el estilo que ha dado notoriedad a la diputada Gabriela Jiménez en la Ciudad de México. La apuesta sería combinar la actividad política con contenidos más cercanos y una imagen más atractiva para conectar con distintos segmentos de la audiencia. En tiempos donde las redes sociales se han convertido en otra arena de competencia política, la petista parece haber entendido algo que muchos todavía no comprenden: hoy la imagen también construye posicionamiento y la ausencia en el espacio digital suele pagarse con invisibilidad política.

ALGUNOS DE LOS pocos liderazgos femeninos que aún permanecen en el PRI de Yucatán comienzan a mostrar abiertamente su hartazgo. Según comentan, en las reuniones y encuentros partidistas a los que han asistido durante las últimas semanas el discurso ha sido prácticamente el mismo: recordar una y otra vez el triunfo obtenido en Coahuila y sostener que esa fórmula debería replicarse en Yucatán. Sin embargo, la paciencia parece haberse agotado.

Durante una de estas reuniones, una de las asistentes interrumpió el mensaje para expresar su inconformidad: “Aquí en Yucatán no se nos trata como en Coahuila; aquí nos tienen totalmente olvidadas. No tienen por qué hacernos esa comparación”. La observación dejó sin respuesta a los presentes y puso sobre la mesa una realidad que, según diversas voces al interior del partido, se ha vuelto cada vez más común entre la militancia activa. Es difícil vender el ejemplo de otros estados cuando en casa ni siquiera se logra atender el descontento de quienes todavía se mantienen de pie sosteniendo las estructuras partidistas.

MUCHOS SE TOMARON con humor los videos publicados por el senador Rolando Zapata Bello con motivo del Mundial de Futbol de la FIFA, en los que presume sus conocimientos sobre la historia y las figuras del balompié internacional. Pero lejos de despertar admiración, el ejercicio terminó provocando comentarios y críticas en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que en varios momentos parece estar leyendo las respuestas, circunstancia que le restó espontaneidad al contenido y generó dudas sobre el nivel de conocimiento que pretendía proyectar.

EN MOVIMIENTO CIUDADANO de Yucatán ya comienzan a observarse los primeros movimientos relacionados con las candidaturas de 2027. Han levantado la mano diversos diputados, regidores y algunos candidatos que en la elección de 2024 no obtuvieron resultados positivos. Destacan rumbo a la alcaldía meridana el regidor Eddie Maldonado Uh; para el distrito 4 federal, Gabriela González Ojeda; y para el distrito 3 federal, Larissa Acosta Escalante.

En las diputaciones locales aparecen nombres como Gerardo Ocampo Castro, Paola Ríos Covián Basto, Ximena Rivas Alfaro y Graciela Carrillo Carrillo. También vuelven a mencionarse Javier Osante Solís y la propia Acosta Escalante, quienes buscarían nuevamente competir en los distritos que representaron en la pasada elección. En política las campañas terminan en las urnas, pero las precandidaturas comienzan al día siguiente de contar los votos.

FINALMENTE SE CONCRETÓ el no ascenso de Deportiva Venados a la Liga de Expansión MX, pese a haber obtenido deportivamente ese derecho tras su desempeño en la Liga Premier. Como se había señalado previamente, la directiva del club mantuvo una controversia con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en torno al uso del Estadio Carlos Iturralde Rivero, inmueble que resultaba fundamental para cumplir con los requisitos exigidos para competir en la categoría.

Tras confirmarse el desenlace, el propietario y presidente del club, David Lago, aseguró que durante las últimas semanas intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el director del IDEY, Armin Lizama. Según su versión, realizó cerca de 30 llamadas telefónicas sin obtener respuesta, situación que, afirmó, imposibilitó cualquier oportunidad de diálogo antes de concretarse la decisión final. A veces los ascensos no se pierden en la cancha; se pierden entre teléfonos que nadie contesta y puertas que nunca se abren.

EN REPORTES QUE recientemente fueron hechos llegar a la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación llamó la atención la información proporcionada por becarios que concluyeron el periodo escolar en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY. Los estudiantes de movilidad nacional e internacional describen instalaciones exteriores en condiciones deplorables: falta de iluminación, maleza desbordada, baches en la carpeta asfáltica y exceso de insectos al interior y exterior de los salones.

En sus recorridos también detectaron insuficiencia de unidades del sistema Va y Ven y evidente descuido en los paraderos. El reporte ha provocado discusiones con el rector Carlos Estrada Pinto, quien refiere limitaciones presupuestales para atender el cada vez más complejo mantenimiento de la infraestructura universitaria. El problema es que las universidades también se evalúan por su entorno y, cuando son los visitantes quienes señalan las deficiencias, la imagen institucional termina recibiendo un golpe severo.

Porque en tiempos del Mundial de Futbol no basta con salir a la cancha, también hay que conectar con la tribuna, por eso Todo es Personal.